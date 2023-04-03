أقوى من الريجيم.. مشروبات رمضانية تساعد على إنقاص الوزن بسرعة

قد يحتاج الكثيرون إلى إنقاص الوزن في رمضان أو عدم زيادة الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم والذي يكثر فيه الحلويات والعزومات، لذلك قدمت الدكتورة صفا حبيب أخصائي التغذية العلاجية مشروبات رمضانية تساعد علي انقاص الوزن سريعا.



أولا: المياه



لابد أن نهتم بشرب المياه بما لا يقل عن 8 أكواب موزعة في الفترة بين الإفطار والسحور فان نقص المياه يؤدي إلى أضرار خطيرة منها تركيز البول وتكوين الحصوات، وتخثر الدم اللي يؤدي للإصابة بالجلطات خاصة في كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر.

ثانيا : مشروبات رمضانية طبيعية

1- شراب قمر الدين

يتكون شراب قمر الدين من ثمار المشمش الغنية بفيتامين أ . ومن المعروف أن فيتامين أ يساعد في تقوية الإبصار وتنشيط جهاز مناعة الجسم ومقاومته للأمراض. كما ان المشمش غني بالبوتاسيوم.

ويجب الانتباه إلى عدم الاكثار منه وتناوله بحرص من مرضى الكلى أوالسكر .

2- العرقسوس

يساعد على فتح الشهية وتحسين عملية الهضم وتقليل أعراض حرقة المعدة والحموضة كما أنه يساعد في تقليل الإمساك ومقاومة الإحساس بالعطش.

لا ينصح ابدا بتناول العرقسوس لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام نبضات القلب أو اثناء الحمل والرضاعة، لأن الإفراط في استخدامه يؤدي إلى احتباس الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

3- الخروب

شراب الخروب البارد مرطب في الصيف ومجدد للنشاط ومقوي للمعدة ومدر للبول بالإضافة إلى قدرته على علاج القولون العصبي يهدئ من الحركة الزائدة للأمعاء، ويقلل من فقد السوائل المصاحب لحالات الإسهال.



يتميز الخروب غير المحلي صناعيا بانخفاض محتواه من السعرات الحرارية، وهو بطبيعته حلو المذاق كما يتميز بكونه غني بالألياف، أي لا ترفع سكر الدم بشكل كبير عند تناوله.

4- الدوم:

يعمل الدوم على معادلة ضغط الدم فيخفض من ضغط الدم العالي

تقدم ثمرة الدوم في صورة مسحوق ناعم تقدم كمشروب ساخن أو بارد ومن الأفضل أن يكون طازج لأنه سريع التلف.

5- السوبيا :

السوبيا غنية بالحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم ونبات جوز اللي بيساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، وتقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

غنيه بالعناصر الهامة: مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر هامة لصحة الجسم،

يحتوي جوز الهند على الألياف اللي بيدعم صحه الجهاز الهضمي و

زيادة الشعور بالشبع ومع كده السوبيا ممكن جدا تزود الوزن في حالة الإكثار من تناولها، أو إضافية السكر .

إمداد الجسم بالعديد من كما أن . واشارت صفا الي ان هذه المعلومات عن المشروبات المجهزة في المنزل بمكوناتها الأساسية مثل السوبيا من جوز الهند، الجاهزة المصنوعة من مواد كيميائية ودهون ضارة.

6-الكركديه:

يخفف من حموضة المعدة له تأثير مخفض لضغط الدم ..

أما عن مرضي الكلي والمعرضين للحصوات يشرب باعتدال لانه على بالأوكسالات ..

7- التمر الهندي:

يمشروب التمر هندي الطببعي يفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية وكمان بيطهر الجسم من الجراثيمكماز يحتوي على عدد من المضادات الحيوية الطبيعيه بس ناخد بالنا السكر ..

كما نصحت بمشروبات تانيه مفيدة مفضل جدا تناولها

الحليب: طبعا قيمة غذائية عالية .. وجبه متكامله ضرورية خصوصا للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن.

الشاي: بنوعيه الأحمر والأخضر لاحتوائه على مضادات الأكسدة ، ولكن بكميات معتدلة وبعد الوجبات بساعة على ساعتين ، ويفضل تجنبه بعد منتصف الليل لأن له تأثير منبه يؤثر على النوم وتأثير مدر للبول يسبب العطش أثناء الصيام.

عصير الليمون: وهو غني بفيتامين c المهم لتقوية المناعة.

الزنجبيل والقرفه : مع مراعاة عدم الإفراط فيه حتى لا يتسبب في التهابات المعدة.يفضل بعد الوجبه.

النعناع: لتحسين الهضم وممكن إضافته لليمون أو الشاي أو السلطة.

الينسون: لتحسين الهضم وحركة الأمعاء وتقوية المعده

البابونج: يساعد في استرخاء العضلات والتخلص من حرقة المعدة، وأعراض القولون العصبي غير أنه مدر للبول.

ويمكن شرب كوب بعد الفطار و بعد صلاه التراويح لكن يفضل الفطار علي الماء والتمر