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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القراص يخلص الجسم من السموم ويقلل ضغط الدم ومستويات السكر

عشبة القراص لها فوائد
عشبة القراص لها فوائد صحية كثيرة

اعتاد الناس على استخدام عشبة القراص في جميع أنحاء العالم ، فالعشبة تتواجد  منذ ألاف السنين .. حيث كانت تستخدام  لتخفيف آلام عرق النسا  بطريقة الكمادات  من أجزاء العشبة على مواقع الألم . 

السموم الزائدة:

 

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية،  ان لعشبة القراص العديد من الفوائد الصحية مثل قدرتها على تخلص السموم الزائدة في الكلى، و تحسين كفاءة التمثيل الغذائي و تعزيز مناعة الجسم و صحته و تحسين مستويات السكر و انخفاض ضغط الدم ،وكذلك  علي انتاج كرات الدم الحمراء و فيتامين سي الذي يحسن من إمتصاص الحديد بالجسم و يزيد من نسبة الهيموجلوبين و يزيد و تساعد على إلتئام الجروح .

كما أنها تحسن من كفاءة امتصاص العناصر الغذائية في المعدة و الامعاء و تسهل عمليات الهضم و الإخراج  ، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم الزائدة في الكلى .
وقد تساعد جذور عشبة القراص في علاج تضخم البروستاتا الحميد، وذلك  بتقليل حجم البروستاتا المتضخم.، كما يمكن استخدامها  في علاج الأمراض المزمنة للأمعاء ، كما أشارت بعض الدراسات.
 

قد يساهم نبات القراص في  تقليل  مستويات السكر في الدم ، وذلك لاحتوائه على مركبات قد تحاكي تأثيرات الأنسولين.

تستخدم كالشاي:

 

 وباستخدام أوراق عشبة  القراص كالشاي  فإنها تخفض ضغط الدم ،مما يساعد ذلك على منع جلطات الدم.  حيث تساعد  عشبة القريص الجسم في التخلص من الماء والأملاح الزائدة، مما قد يؤدي إلى خفض الدم بشكل مؤقت.

كما تقوم عشبة  القراص بحماية الكبد من التلف الناتج عن السموم والالتهابات والمعادن الثقيلة ، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

وقد تساعد كريمات نبات القراص على إلتئام الجروح والحرق، وذلك بفضل المركبات التي تحتوي عليها العشبة. 

والعشبة  فعالة في التخفيف من إلتهابات المفاصل، وفي حالات النقرس و تهدئة آلام العضلات  وتستخدم العشبة لنضارة البشرة و امراض إلتهابات الجهاز الهضمي كما أشارت بعض الدراسات.

 

كما تحتوي العشبة على مواد مدره للبول تؤثر على الكلى كما انها تساعد على تفتيت الحصى و يساعد على التخلص من السموم و تحمى من إلتهابات المثانة و احتباس السوائل الزائدة بالجسم . 
 

الأطباق الغذائية:


لذا يمكن إضافتها  في العديد من الأطباق الغذائية والعصائر الخضراء، فضلا عن إمكانية ، وتضاف  كذلك كبهار في الجبنة الطازجة والخبز وغيرهما. ، ويمكن تحضير نبات القراص كشاي ذي مذاق لذيذ. كون هذه العشبة غنية جدا بالكالسيوم والحديد والبروتين

 وهناك محاذير  للعشبة خاصة في حال انخفاض ضغط الدم او انخفاض نسبة السكر بالدم تكون خطيرة و كءلك في الشهور الاولى من الحمل حيث يمكن إستشارة طبيب أخصائي.

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القراص السموم التئام الجروح مناعة ضغط الدم

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