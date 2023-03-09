قوى عاملة شمال سيناء: تشغيل 22 شابا في القطاع الخاص

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، في تشغيل ٢٢ شابا بالقطاع الخاص؛ كما قامت خلال فبراير الماضي ، بالتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية إجتماعياً وصحياً .

ووفرت فرص عمل للمتقدمين من للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية.

وأوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء ، أنه تم تشغيل 22 شابا من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة منهم 16 من ذوى الهمم والقدرات ، وصرف 8 منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه ، وإعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ 3 عمال بواقع 12 ألف جنيه .



وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 19 منشأة يعمل بها 705 عاملا ، كما تم التفتيش فى مجال التفتيش العمالى على 128 منشأة يعمل 1031 عاملا ، فضلاً عن استخراج 22 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.