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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة شمال سيناء: تشغيل 22 شابا في القطاع الخاص

صدى البلد

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، في تشغيل ٢٢ شابا بالقطاع الخاص؛ كما قامت خلال فبراير الماضي ، بالتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية إجتماعياً وصحياً .                                           

ووفرت فرص عمل للمتقدمين من  للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية.
وأوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء  ، أنه تم تشغيل 22 شابا من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة منهم  16 من ذوى الهمم والقدرات ، وصرف 8 منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه ، وإعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000  جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ 3 عمال بواقع 12 ألف جنيه .


وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء  أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 19 منشأة يعمل بها 705 عاملا ، كما تم التفتيش فى مجال التفتيش العمالى على 128 منشأة يعمل 1031 عاملا ، فضلاً عن استخراج 22 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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IMG-20230309-WA0188
شمال سيناء القوى العاملة مديرية القوى العاملة بشمال سيناء

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