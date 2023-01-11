أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة البرتقال فقد تساعد هذه الفاكهة المفضلة دائمًا على تعزيز المناعة، وصحة القلب، وصحة الجلد، وتساعد في التحكم في مستويات ضغط الدم إليك أبرز فوائده الصحية وفقاً لموقع هيلث لاين

شاي قشر البرتقال

لقشر البرتقالي العديد من الفوائد فإنه مليء بالفيتامينات، مفيد للهضم، ويعالج حرقة المعدة، والحموضة، ورائحة الفم الكريهة، وحتى يمكنه معالجة الصداع.

كما يساعد تناول كوب من شاي قشر البرتقال في تنظيم نسبة السكر في الدم، ويساعد في إنقاص الوزن، ويزيد من تكوين الكولاجين ويحسن صحة الجهاز التنفسي.

لتحضير شاي قشر البرتقال، ما عليك سوى الجمع بين قشر البرتقال الطازج أو المجفف والماء في قدر بغطاء، ثم يُغلى المزيج، ثم يُرفع عن النار. اسمح لقشور البرتقال بالنقع لمدة ساعة أو أكثر قبل إجهادها والتخلص من القشور المستخدمة بعد ذلك.

قشر البرتقال وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

شربه على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يساعد في علاج أي مشاكل في الجهاز الهضمي.



إن النكهة القوية للشاي يمكن أن تسبب زيادة في اللعاب وأحماض المعدة لذا فإن تناول هذا الشاي كل صباح يمكن أن يساعد في تحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية من النظام الغذائي. علاوة على ذلك، فإن المحتوى الغذائي العالي لفيتامين سي فيه يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي والمناعة، أيضاً أن شربه على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يساعد في علاج أي مشاكل في الجهاز الهضمي.

كما أنه يساعد على حركة الأمعاء بسبب وجود مادة تسمى البكتين.. إذا كنت تعاني من الإمساك، فاستخدم هذا العلاج كإجراء وقائي طبيعي نظرًا لأن قشر البرتقال مصدر جيد للألياف.

قشر البرتقال وتعزيز المناعة

يحتوي قشر البرتقال على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة خاصة في فصل الشتاء تحمي من السعال البارد.

قد يساعد قشر البرتقال أيضًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة بفضل احتوائه على مادة البوليفينول.

قشر البرتقال وصحة البشرة

يمكنك أيضًا خلط ملعقة صغيرة من هذا المسحوق مع بعض العسل وقليلًا من الماء لصنع عجينة. استخدمه كمقشر لغسل الوجه لأن قشور البرتقال تساعد في علاج البشرة الجافة والحكة لأنها ترطبها. تخلص من خلايا الجلد الميتة، تاركا بشرتك متوهجة.