عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 نصائح ذهبية لعلاج البشرة الجافة

علاج البشرة الجافة
علاج البشرة الجافة

كيف تعتني بالبشرة الجافة؟ الجلد الجاف مشكلة شائعة جدًا يواجهها معظم الناس، يعاني بعض الأشخاص من بشرة جافة بشكل دائم بينما يواجهها البعض عندما تأتي الفصول، في معظم الحالات ، يؤدي نقص العناية المناسبة للبشرة الجافة إلى الحكة والتقشير.

نقدم لكم أهم طرق العناية بالبشرة الجافة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

txt

بعد انتشارها .. هل مكملات الكولاجين فعالة لصحة البشرة ؟

txt

قبل العيد.. 3 طرق طبيعية لترطيب البشرة


كيفية العناية بالبشرة الجافة:

هناك عدد من النصائح المهمة التي سنقدمها لك والتي ستساعدك على تجنب المشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة ، وهذه النصائح هي:

ترطيب دائم:
 

يجب ألا تترك بشرتك تعاني من الجفاف لفترة طويلة حيث يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة بشرتك. لذلك ، للحفاظ على بشرتك متوهجة وصحية ، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبتها.

تقشير:

يجب أن نعلم أن للتقشير دور مهم جدًا في نظام العناية بالبشرة . وإذا كانت بشرتك جافة ، يُقترح تقشيرها مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على المسام مفتوحة ومنع ظهور حب الشباب .

الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على الكحول:

في حال كنت تعانين من جفاف الجلد ، يوصى بتجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول لأنها تزيد من سوء حالة بشرتك. لذلك ، قبل اختيار المنتج ، تأكد من التحقق من الملصق الخاص بالمكونات.

استخدم الزيوت الطبيعية:

لأنه يحتوي على خصائص يمكن أن تغذي وترطب بشرتك بعمق.
يساعد الاستخدام المنتظم لزيوت الوجه في الحفاظ على التقشير.
يمكنك مشاهدة مقالتنا  أفضل زيت للوجه قبل النوم .
الحذر عند استخدام مستحضرات

 التجميل الجاف:


إذا كانت بشرتك جافة ، فمن المستحسن تجنب مساحيق التجميل تمامًا لأنها تجعل بشرتك تبدو غير مكتملة.
اختاري منتجات المكياج السائلة للحصول على مظهر مكياج مثالي.

الاستحمام بالماء الفاتر:

يساعد الماء الفاتر في الحفاظ على رطوبة البشرة الجافة وهو ما يميزها عن الماء البارد والدافئ.
يجب اختيار الماء الفاتر للاستحمام حيث يساعد في الحفاظ على مستوى رطوبة بشرتك.

لا تضع المرطب على البشرة الجافة:

تجفيف بشرتك تمامًا قبل وضع المرطب له تأثير سيء على بشرتك.
يضعف الحاجز الواقي لبشرتك ويسبب مشاكل جلدية مختلفة.
حاولي الحفاظ على بشرتك رطبة قبل وضع المرطب.

العناية بالبشرة الزيوت الطبيعية البشرة البشرة الجافة علاج البشرة الجافة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موضوعات متعلقة

فوائد الصبار للشعر والبشرة .. 9 وصفات يمكنك تجربتها فورا

خاص بالشتاء.. أخطاء العناية بالبشرة لتجنبها وطرق حمايتها

طرق للحصول على بشرة صحية ونضرة في موسم الشتاء.. تعرفي عليها

الأفوكادو والليمون .. أفضل الوصفات الطبيعية للتعامل مع البشرة الدهنية

ترشيحاتنا

هؤلاء سيدفعون مقابل التغريدات.. إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

بعد إثارته للجدل.. أنشيلوتي يلمح بالاعتزال قريبا| تفاصيل

مع استمرار الحرب في أوكرانيا .. الاتحاد الأوروبي: بوتين غير مستعد للسلام

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 4 مايو 2022

الانتخابات العمالية والنقابية على الأبواب .. ماذا تشكل المنظمات المختلفة للمجتمع؟

التموين: تيسيرات لاستلام القمح من المزارعين في المحافظات بشكل منتظم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ