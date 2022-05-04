7 نصائح ذهبية لعلاج البشرة الجافة

كيف تعتني بالبشرة الجافة؟ الجلد الجاف مشكلة شائعة جدًا يواجهها معظم الناس، يعاني بعض الأشخاص من بشرة جافة بشكل دائم بينما يواجهها البعض عندما تأتي الفصول، في معظم الحالات ، يؤدي نقص العناية المناسبة للبشرة الجافة إلى الحكة والتقشير.

نقدم لكم أهم طرق العناية بالبشرة الجافة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.



كيفية العناية بالبشرة الجافة:

هناك عدد من النصائح المهمة التي سنقدمها لك والتي ستساعدك على تجنب المشاكل التي تعاني منها البشرة الجافة ، وهذه النصائح هي:

ترطيب دائم:



يجب ألا تترك بشرتك تعاني من الجفاف لفترة طويلة حيث يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة بشرتك. لذلك ، للحفاظ على بشرتك متوهجة وصحية ، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبتها.

تقشير:

يجب أن نعلم أن للتقشير دور مهم جدًا في نظام العناية بالبشرة . وإذا كانت بشرتك جافة ، يُقترح تقشيرها مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على المسام مفتوحة ومنع ظهور حب الشباب .

الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على الكحول:

في حال كنت تعانين من جفاف الجلد ، يوصى بتجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول لأنها تزيد من سوء حالة بشرتك. لذلك ، قبل اختيار المنتج ، تأكد من التحقق من الملصق الخاص بالمكونات.

استخدم الزيوت الطبيعية:

لأنه يحتوي على خصائص يمكن أن تغذي وترطب بشرتك بعمق.

يساعد الاستخدام المنتظم لزيوت الوجه في الحفاظ على التقشير.

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الحذر عند استخدام مستحضرات

التجميل الجاف:



إذا كانت بشرتك جافة ، فمن المستحسن تجنب مساحيق التجميل تمامًا لأنها تجعل بشرتك تبدو غير مكتملة.

اختاري منتجات المكياج السائلة للحصول على مظهر مكياج مثالي.

الاستحمام بالماء الفاتر:

يساعد الماء الفاتر في الحفاظ على رطوبة البشرة الجافة وهو ما يميزها عن الماء البارد والدافئ.

يجب اختيار الماء الفاتر للاستحمام حيث يساعد في الحفاظ على مستوى رطوبة بشرتك.

لا تضع المرطب على البشرة الجافة:

تجفيف بشرتك تمامًا قبل وضع المرطب له تأثير سيء على بشرتك.

يضعف الحاجز الواقي لبشرتك ويسبب مشاكل جلدية مختلفة.

حاولي الحفاظ على بشرتك رطبة قبل وضع المرطب.