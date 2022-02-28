دون أدوية.. علاج الارتجاع الحمضي بوصفات طبيعية

يحدث الارتجاع الحمضي عندما يتدفق حمض المعدة إلى أعلى في المريء ، وهو الأنبوب الذي يربط فمك بمعدتك ، مما يسبب ألمًا في صدرك وحلقك، إنها حالة شائعة .

قد يكون الارتجاع الحمضي مزعجًا ، لكن تغيير نمط الحياة والعلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض بدون دواء، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لعلاج ارتداد الحمض في المنزل.

1. ارفع الجزء العلوي من جسمك أثناء النوم

غالبًا ما يزداد ارتداد الحمض سوءًا في الليل ، لأنه عند الاستلقاء ، يسهل على حمض المعدة التدفق إلى المريء، يمكنك تحسين الأعراض الليلية عن طريق تغيير زاوية جسمك أثناء النوم .

على وجه التحديد ، من المفيد رفع رأسك وكتفيك فوق معدتك وإبقاء المريء مائلًا إلى أسفل، على سبيل المثال ، يمكنك رفع رأس سريرك أو وضع وسادة مائلة، هذا يتيح للجاذبية المساعدة في تنظيف أي شيء يدخل المريء ليلًا.

2. تناول وجبات أصغر

يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى زيادة الضغط على العضلة العاصرة التي تفصل المريء عن المعدة ، يؤدي هذا إلى زيادة احتمالية فتح العضلة العاصرة والسماح للحمض بالتدفق لأعلى إلى المريء، يمكن أن يساعد استبدال الوجبات الكبيرة بوجبات صغيرة أكثر على تخفيف الأعراض.

على سبيل المثال ، بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة ، حاول توزيع هذه الأجزاء في خمس وجبات أصغر.