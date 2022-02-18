نصائح لتجنب الإنتفاخ.. أسباب وطرق علاج الحموضة

يمكن أن يؤدي الشتاء إلى تفاقم مشاكل الحموضة والانتفاخ، كما أن البقاء في المنزل مع القليل من النشاط البدني وتناول المزيد من السعرات الحرارية يمكن أن يضر بصحة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العادات غير الصحية مثل شرب الكثير من الشاي أو القهوة ، والاستلقاء مباشرة بعد الأكل، وإدراج الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل في النظام الغذائي اليومي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

من أجل تجنب الحموضة والانزعاج الذي يصاحبها، يجب على المرء أن يظل نشيطًا، وأن يأكل نظامًا غذائيًا متوازنًا ويتجنب الإجهاد.

هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص المعرضين للحموضة.

يمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر مقارنة بأخرى ضخمة في هذه الحالة بينما يُنصح بالاستلقاء بعد ساعتين فقط من تناول الطعام بدلاً من أخذ قيلولة مباشرة بعد الغداء أو العشاء.

نصائح لعلاج الحموضة والانتفاخ

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، الحامضة، المالحة، المخمرة ،المقلية والوجبات السريعة، حيث يصعب هضم هذه الأطعمة ويمكن أن تؤدي إلى الشعور بالحموضة المعوية.

حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة: بدلاً من تناول وجبة كبيرة، تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم إذا كانت تعمل بشكل أفضل لجهازك الهضمي.

يمكن لبعض الفواكه الحامضة مثل البرتقال والتوت أن تسبب حرقة المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.



لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة.

لا تفوت وجبات الطعام، وخاصة الغداء. تجنب الأكل في وقت غير مناسب وغير منتظم. عشاء مبكر.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان ومن الأفضل تجنب غير الخضار.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الطعام وفي وضع الاستلقاء. أفضل موضع موصى به هو ترك جانبي.

تجنب التدخين والكحول والشاي والقهوة والمخدرات من نوع الإسبرين.

العامل الأخير والمهم للغاية للحفاظ على الحموضة تحت السيطرة هو تجنب الإجهاد.

العلاجات المنزلية للحموضة

هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن للمرء أن يحاول منعها من الحموضة ، كما اقترحها الخبراء:

1. اشرب منقوع الكزبرة بالماء طوال اليوم. لصنعها ، يجب إضافة جزء واحد من بذور الكزبرة المطحونة في ستة أجزاء من الماء وحفظها طوال الليل.

يصفى ويخلط كمية قليلة من السكر الصخري وتناوله على معدة فارغة أول شيء في الصباح.

ضع نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الطعام يساعد.

لا شيء أفضل من ماء جوز الهند أول شيء في الصباح.

يمكنك حتى شرب شربات (عصير) الشمر في فترة ما بعد الظهر.

مزج بذور الشمر مع السكر المصري.

نقع الزبيب طوال الليل وشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

تناول الحليب الفاتر في وقت النوم مع 1 ملعقة صغيرة من السمن البقري.

سيساعد هذا أيضًا في علاج الأرق والإمساك.

شرب ماء الورد وماء النعناع لأنهما يعملان على تبريد الجسم كما أنه يساعد على الهضم.

الرمان الحلو والموز والتفاح المطهي والخوخ والزبيب والمشمش وجوز الهند فعالة في منع الحموضة.