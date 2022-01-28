بدون أدوية.. طرق علاج الحموضة وعسر الهضم

يلعب أسلوب حياتنا وعاداتنا الغذائية دورًا كبيرًا في تحديد رفاهيتنا والحفاظ على مشكلات مثل الحموضة وعسر الهضم .

ولكن إلى جانب قلة النوم والتوتر ، تتفاقم الأمور فقط وقبل أن ندرك ، فإننا نطرح مضادات الحموضة للحصول على الراحة.



ومع ذلك ، فإن تناول مضادات الحموضة بانتظام له "الكثير من الآثار الجانبية"

الخطوة الأولى لعلاج الحموضة هي الوقاية منه كما هو معروف فالوقاية خير من العلاج" ، فمن الجيد دائمًا محاولة منع جميع العوامل المسببة "

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة ، الحامضة ، المالحة ، المخمرة ، المقلية والوجبات السريعة في وجباتك.

حاول اتباع نظام غذائي صحي ومغذي مليء بالفواكه والخضروات الطازجة.

* لا تأكل أثناء الوجبات قدمي لنفسك حصصًا صغيرة وحاولي تنظيم الكميات وفقًا لذلك. حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة.

* لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة. لا تفوت وجبات الطعام ، وخاصة الغداء. تجنب الأكل في وقت غير مناسب وغير منتظم وحاول تناول عشاء مبكر.

* تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية زائدة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان. من الأفضل تجنب الأطعمة غير النباتية أيضًا.

* تجنب الاستلقاء فور تناول الطعام وفي وضعية الاستلقاء.

* الابتعاد والتدخين والكحول والشاي والقهوة والمخدرات من نوع الاسبرين.

* الابتعاد عن التوتر.

- اشرب ماء الكزبرة (منقوع).

* امضغ نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل.

* اشرب ماء جوز الهند أول شيء في الصباح.

* ينقع الزبيب طوال الليل ويشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

* تناولي الحليب الفاتر قبل النوم مع ملعقة صغيرة من السمن البقري .

اشرب ماء الورد وماء النعناع حيث أنها تبرد وتساعد على الهضم.

* تناول الفواكه الموسمية مثل الرمان الحلو والموز والتفاح المطهي والخوخ والزبيب والمشمش وجوز الهند وما إلى