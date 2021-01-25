وداعا لمشاكل الهضم بدون أدوية بـ4 علاجات طبيعية

هل تعانى من ألم المعدة وعسر الهضم بعد تناول الطعام يمكن بعلاجات طبيعية سريعه التخلص من ألم المعدة باستخدام بعض العلاجات المنزلية إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع هيلث.



الزنجبيل

النعناع





المعدة والصدر ويعد النعناع هو العلاج التقليدي لعسر الهضم، والغازات، والإسهال ويمكنك عمل مزيج أوراق النعناع مع الحبهان لصنع الشاي. من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى. قد يساعد المنثول الموجود بالنعناع في منع القيء والإسهال وتقليل تقلصات العضلات في الأمعاء وتسكين الآلامويعد النعناع هو العلاج التقليدي لعسر الهضم، والغازات، والإسهال ويمكنك عمل مزيج أوراق النعناع مع الحبهان لصنع الشاي. من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى.



-عصير ليمون وصودا الخبز عصير الليمون يساعد على هضم وامتصاص الدهون وتقليل الحموضة في المعدة ويمكنك خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي يساعد هذا الخليط في تقليل الغازات وعسر الهضم.



القرفة

قد تساعد المواد الموجودة في القرفة على تقليل الغازات والانتفاخ وتحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي.

قد تساعد المواد الموجودة في القرفة على تقليل الغازات والانتفاخ وتحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي.





يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة أن يحاولوا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى وجباتهم عن طريق محاولة خلط القرفة بالماء المغلي لصنع الشاي. قد يساعد القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا على تخفيف عسر الهضم.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة محاولة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي ويتوفر شاي الزنجبيل على نطاق واسع للشراء في محلات السوبر ماركت وعبر الإنترنت.