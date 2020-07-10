لن تتوقع.. فوائد فيتامين سي للبشرة

فيتامين سي من الفيتامينات التى لا غنى عنها نظرا لما يحتويه من فوائد صحية، فتتميز الأطعمة الغنية بفيتامين سي بأنها تعزز جهاز المناعة، ولم تقتص فوائد فيتامين سي على الجسم فقط بينما تمتد أيضا للبشرة والجلد. يحتويه





كشفت الدكتورة وسام سوقية ،أخصائية البشرة والتجميل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تكتسبها البشرة عند تناول فيتامين سي ، وتتمثل في..





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-يعالج جفاف الجلد ويعطيه مرونة عن طريق كريمات مناسبة للبشرة تحتوي على فيتامين ( C ) .

-يساعد على سرعة التئام الجروع .

-يقلل التجاعيد ويعطي نضارة للبشرة .

-يحمي من أشعة الشمس الضارة .

-يحمي البشرة من تكون البقع والتصبغات ويساعد على تفتيح البشرة .





وأضافت أخصائية البشرة والتجميل، للحصول على فيتامين ( C ) من مصادر طبيعية ...

الإكثار من تناول الفواكه البرتقال والليمون والجوافة والفريز والكيوي والموز والأناناس .

الخضار مثل الفلفل والملفوف والبروكلي والسبانخ والبقدونس .















