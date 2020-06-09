بسبب كورونا..باهر السعيد يحذر من الإفراط فى فيتامين سي

حذر الصيدلي باهر السعيد، من الإفراط فى هذا النوع من الفيتامين فى ظل جائحة كورونا.





وقال السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» على قناة صدى البلد «ان فائدة فيتامين سي لجهاز المناعة ليست بكثرة تناوله، الكثرة دائما تنقلب إلى الضد».



ونصح السعيد باهمية الحصول على فيتامين سي من مصادر طبيعية كالبرتقال والفراولة والجوافة.

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وتابع «الإفراط في جرعات فيتامين سي كمكمل غذائي قد يجعل الأشخاص عرضة للإسهال والقيء وتهيج في القولون وألم بالمعدة وصداع»، مشيرا إلى أن الاحتياج اليومي من فيتامين سي جرعة ألف مليجرام يوميا.