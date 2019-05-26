حمام الزيت.. باهر السعيد يكشف علاج القشرة وتساقط الشعر.. فيديو

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد، إن هناك عدد من الوصفات التي تحمي الشعر من القشرة، وبالتالي تقلل من حدة تساقط الشعر.



وأضاف السعيد خلال لقائه في برنامج «إن بوكس»، على قناة صدى البلد 2 إن خل التفاح مفيد لعلاج القشرة، لكنه ينشف الشعر، نافيا أفضلية الشامبو الطبي في الصيدليات على الشامبو التجاري في المحلات بشأن علاج قشرة الشعر، إذ أن وظيفته فقط تنظيف الشعر ليس أكثر.



وأكد السعيد أهمية حمام الزيت لعلاج تساقط الشعر والقشرة مرتين أسبوعيا، وخاصة عند استخدام زيت جوز الهند، لافتا إلي إن هناك أكثر من سبب لتساقط الشعر، مثل العامل الوراثي، أو التوتر بسبب المذاكرة، موضحا: «في سبراي في الصيدليات لعلاج تساقط الشعر، مع استخدام شامبو مرتين في الأسبوع، وتناول فيتامينات».