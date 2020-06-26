رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

فيتامين سي واحد من أفضل الكريمات التي تستخدم مؤخرًا في العناية بالبشرة، فهو يعمل على محاربة الشيخوخة ومضاد للتجاعيد، كما انه يحتوي على فيتاميج الذي يعزز من الكولاجين في البشرة، لكنه من الادوات التجميلية الباهظه، لذلك يمكن تحضير فيتامين سي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.





قال خبراء التجميل وفقًا لموقع "onlymyhealth"، إذا كان تركيز فيتامين ج مرتفعًا جدًا، فقد يؤدي إلى التهابات وحرق الجلد، لذلك يجب ملاحظة كمية فيتامين ج بسبب طبيعتها الحمضية، ويجب تخفيف فيتامين ج في بعض المكونات الطبيعية الخفيفة أو الماء إذت كانت البشرة حساسة.





كما حذر الخبراء من إذا كان لديك جلد مصاب بالجفاف أو إذا بدأت في اكتشاف الكثير من التجاعيد، فيمكنك إضافة كمية إضافية من فيتامين سي ، ولكن كن حذرًا لأنه يمكن أن يحرق بشرتك، قبل أن تجربها على وجهك، جرب بعضها على ذراعك الداخلي أولًا.





وأشار الاطبار عن فوائد فيتامين ج وهي :





1- خصائص مضادة للشيخوخة:

يمكن أن يساعد فيتامين ج في التخلص من التجاعيد التي بدورها تزيد من إنتاج الكولاجين في الجلد، بشكل واضح.





2- تفتيح البشرة الطبيعي:

يمكن لفيتامين سي أن يقلل من جميع آثار التعرض لأشعة الشمس، مثل حروق الشمس.





المكونات:

نصف ملعقة حمض الأسكوربيك "فيتامين ج".

ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة جلسرين.

كبسولة واحدة من فيتامين E.





طريقة الاستخدام:

- تنظيف البشرة بالغسول قبل الاستخدام.

- مزج جميع المكونات مع بعضها البعض ويمكن تخفيفها بالماء إذا أصبت ثقيلة.

- تعبئة السيروم في وعاء محكم الغلق.

- فرد السيروم على البشرة يوميا قبل النوم بساعة.

- قد تشعر بحرقان طفيف عند استخدامه لأول مرة.