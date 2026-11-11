فرنسا تحيي ذكرى هدنة 11 نوفمبر.. شعلة الجندي المجهول تجدد رسالة الوفاء والسلام

أحيت فرنسا، اليوم / الأربعاء / ، الذكرى الـ108 للهدنة التي وضعت حدا للقتال على الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الأولى، في مناسبة وطنية تستحضر واحدة من أبرز المحطات في تاريخ البلاد، وتتجاوز إحياء ذكرى انتهاء الحرب لتجدد قيم الوفاء والتضحية والسلام، وتكرم جميع الذين فقدوا حياتهم من أجل فرنسا، من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين.

وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المراسم الوطنية لإحياء هذه الذكرى، في آخر احتفال سنوي بيوم 11 نوفمبر يشهده خلال ولايته الرئاسية الحالية، التي تنتهي في ربيع عام 2027، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الشخصيات السياسية، ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين، وأعضاء البرلمان، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إلى جانب قدامى المحاربين وممثلي المؤسسات الوطنية.

واستهل الرئيس ماكرون مراسم إحياء الذكرى بالتوجه إلى تمثال «جورج كليمنصو» في باريس، حيث وضع إكليلا من الزهور تكريما لرجل الدولة الفرنسي الذي ارتبط اسمه بقيادة فرنسا خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى، وأعقب ذلك الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، ثم عُزف النشيد الوطني الفرنسي «المارسييز»، في مشهد استحضر تضحيات الذين سقطوا دفاعا عن الوطن.

وعقب ذلك، انتقل ماكرون إلى «قوس النصر»، حيث استقبله الحاكم العسكري لباريس، وحيّا السلطات العسكرية المشاركة في المراسم، قبل أن يستعرض القوات المصطفة في ساحة النجمة، فيما انحنت 5 أعلام ورايات عسكرية أمام رئيس الجمهورية، تكريما للجنود الذين سقطوا من أجل فرنسا خلال العام الجاري.

وشهدت المراسم أيضا لحظة مؤثرة تمثلت في إحياء ذكرى العسكريين الذين سقطوا خلال العام الجاري، وتلاوة أسماء عدد منهم ممن فقدوا حياتهم من أجل فرنسا، في تقليد يعيد إلى الواجهة قصص التضحية الفردية، ويؤكد أن ذاكرة الوطن لا تقتصر على ضحايا الحروب التاريخية، بل تشمل أيضا من يواصلون أداء واجبهم في خدمة البلاد.

وفي أبرز لحظات المراسم، أعاد الرئيس الفرنسي إيقاد شعلة الجندي المجهول أسفل «قوس النصر»، بعد وضع إكليل من الزهور على قبره، في تقليد وطني يعود إلى عام 1923، حيث تُجدَّد الشعلة يوميا، لتظل رمزا للوفاء للجنود الذين سقطوا في ساحات القتال ولم تُعرف هوياتهم.

كما وقّع ماكرون كتاب الشرف الخاص بالشعلة للمرة الأخيرة خلال ولايته الرئاسية، وحيّا قدامى المحاربين، في مشهد جمع بين تكريم من عايشوا الحروب وحملوا ذكراها، واستحضار الأجيال التي دفعت ثمنها من حياتها.

وتحمل مراسم هذا العام دلالة خاصة، إذ لا تقتصر على تكريم الجندي المجهول، بل تجسد اتساع مفهوم الذاكرة الوطنية الفرنسية ليشمل كل من ضحوا بحياتهم من أجل البلاد، وهو ما تعكسه المشاركة الرسمية الواسعة، والحضور السياسي والعسكري، إلى جانب ممثلي مؤسسات الدولة.

ولم تقتصر مراسم إحياء الذكرى على العاصمة، بل امتدت إلى مختلف المدن والبلديات الفرنسية، حيث نظمت احتفالات رسمية أمام النصب التذكارية، بحضور ممثلي السلطات المحلية وقدامى المحاربين وأفراد القوات المسلحة وأسر الضحايا، في تقليد سنوي يربط الذاكرة الوطنية بالمجتمع المحلي وينقلها إلى الأجيال الجديدة.

وفي هذا السياق، توجه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم، إلى النصب التذكاري لضحايا الشرطة الوطنية في مدينة «نويي سور سين»، وأكد في رسالة نشرها بمناسبة 11 نوفمبر أن الأمة الفرنسية ستظل ممتنة لشرطييها الذين سقطوا من أجل فرنسا، ولمن قاتلوا وضحوا بحياتهم لحماية مواطنيهم، مشددا على أن واجب الوطن هو عدم النسيان، وتكريم الذين يواصلون، يوما بعد يوم، الالتزام بخدمة الجمهورية وحماية قيمها.

تعود هذه الذكرى إلى 11 نوفمبر 1918، عندما دخلت هدنة «كومبيين» حيز التنفيذ في تمام الساعة 11 صباحا، عقب توقيعها بين الحلفاء وألمانيا داخل عربة قطار في غابة كومبيين، بالقرب من ريتوند شمالي فرنسا، لتنتهي بذلك العمليات القتالية على الجبهة الغربية بعد أكثر من أربعة أعوام من المعارك الدامية، التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة، وألقت بظلالها على المجتمع الفرنسي وأجيال متعاقبة.

واكتسب هذا التاريخ مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية الفرنسية، إذ أقرته السلطات يوما وطنيا لإحياء ذكرى الهدنة والانتصار عام 1922، وعُرف باسم «يوم الهدنة»، وأصبح عطلة رسمية في البلاد، ومع مرور الوقت، اتسع مدلوله ليشمل جميع الذين سقطوا من أجل فرنسا، بموجب القانون الصادر في 28 فبراير 2012، ليصبح يوما لتكريم العسكريين والمدنيين الذين فقدوا حياتهم في مختلف الحروب والنزاعات التي خاضتها البلاد.

وتحضر زهرة «البلويت» (Bleuet de France)، أو زهرة القنطريون الزرقاء، بوصفها أحد أبرز رموز هذه المناسبة، إذ تجسد ذكرى الذين ضحوا بحياتهم من أجل فرنسا، وتعبر في الوقت نفسه عن التضامن مع قدامى المحاربين والمصابين العسكريين وأسر الضحايا والأيتام وضحايا الإرهاب.

وفي رسالة بهذه المناسبة، أكد إيمانويل ماكرون أن زهرة «البلويت» تجسد ذاكرة الذين سقطوا من أجل فرنسا، وتعبر في الوقت نفسه عن التضامن مع الذين لا تزال الحروب تترك آثارها في حياتهم، مشيرا إلى أن وراء كل زي عسكري شجاعة، ووراء كل تضحية أسرة، ووراء كل بطل وطنٌ لا ينسى أبناءه.

وهكذا، لا تظل ذكرى 11 نوفمبر مجرد استعادة لتاريخ هدنة أنهت فصلا داميا من الحرب العالمية الأولى، بل تتحول كل عام إلى موعد تتجدد فيه صلة فرنسا بماضيها، وتستحضر فيه الأجيال معنى التضحية والمسؤولية تجاه الوطن، ومن أمام قبر الجندي المجهول بقلب باريس، حيث يرقد جندي لم يُعرف اسمه، تظل الشعلة المتقدة منذ عام 1923 شاهدا على أن أسماء من رحلوا قد تغيب، لكن تضحياتهم تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.