قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيا من مدن الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الأربعاء / 17 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، واعتقلت 5 من مدينة نابلس، وشابين من مدينة قلقيلية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة جنين وبلدة يعبد جنوبها، بالتزامن مع اقتحام بلدة ميثلون جنوب المدينة، ومداهمة منازل المواطنين وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.