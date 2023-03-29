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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقليل الدهون بمناطق معينة في الجسم يقلل خطر الإصابة بـ13 نوعًا من السرطان.. و4 أسباب غير متوقعة لشعورك المستمر بالتعب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

.بـ 13 نوعًا من السرطان .. تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم يقلل خطر الإصابة 

يساعد تقليل الدهون في مناطق معينة من الجسم على تقليل من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا من السرطان و التقليل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية

وفقا لموقع اكسبريس تشكل  زيادة الوزن أو السمنة خطرًا كبيرا على صحة الكثيرين ومع ذلك ، يقول أحد الخبراء إن مكان تراكم تلك الدهون في الجسم يعد  أكثر فتكًا.

.مكون واحد من مطبخك مفعوله خارق لحمايتك من أمراض القلب

 فوائد صحية عديدة لتناول الجوز فهو غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن أفاد الباحثون مؤخرًا أن الجوز ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية  .

.حتى لو معملتش مجهود .. 4 أسباب غير متوقعة لشعورك المستمر بالتعب 

أصبح التعب أكثر شيوعًا فقد يدعي حوالي  20% من الناس أنهم دائما ما يشعور بفقدان الطاقة والتعب فليس فقط  المستويات العالية من التوتر هي التي يمكن أن تقودنا إلى الشعور بالنعاس والتعب طوال اليوم. 20% -60% من الحالات ناتجة عن مشاكل جسدية وليست عقلية ، وكثير منها ليس من السهل اكتشافه.إليك وفقا لموقع برايت سايد 5 أسباب غير متوقعة لشعورك بالتعب 

 

زيادة الوزن الدهون الصحية الأوعية الدموية الشعور بالنعاس

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