في المراحل النهائية.. بشرى سارة عن لقاح السرطان.. فيديو

كشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، تفاصيل التحرك العالمي لإنتاج لقاحات ضد السرطان.

وقال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لدينا تقنية جديدة وهي mRNA لإنتاج لقاحات موجهة للعديد من الأمراض السرطانية".

وأضاف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد،: "اللقاحات تحفز جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية والتخلص منها"، لافتا: "أول لقاح في العالم لسرطان الجلد اقترب من المراحل النهائية".

وأشار الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد،: "العلاجات الكيماوية والإشاعية صعبة وتؤثر على بعض الخلايا السلمية من السرطان"، مضيفا: "يمكن تصميم بعض اللقاحات بشكل شخصي وفق الطفرة الجينية للمريض".

واسترسل الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد،: "نعمل على لقاح جديد لسرطان الكبد في جامعة أكسفورد"، موضحا: "يمكن تطوير اللقاح في عام أو اثنين منذ جائحة كورونا بعدما كانت تستغرق أعواما طويلة".