تسبب السرطان والوفاة.. هاني الناظر يحذر من كريمات فرد الشعر وتركيبات الزيوت

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، إن الصلع الوراثي لا يعالج بالأدوية إنما بزراعة الشعر، مشيرا الى أن التوتر يعد من أهم أسباب أمراض فروه الرأس وسقوط الشعر، كما أن كثرة صبغ الشعر تتسبب في ضعفه وتساقطه.

وحذر هاني الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، من استخدام كريمات فرد الشعر، مؤكدًا أن كل أنواع كريمات فرد الشعر تحتوي في مكوناتها على مادة الفورمالين، التي وصفها بأنها خطيرة، لكونها تتسبب في الإصابة بالسرطان.

وأضاف، أن أي محاولات لتضليل المواطن بأن كريمات فرد الشعر من البروتين والكيراتين والكولاجين خالية من الفورمالين، هي كذب بيّن، لأن هذه المواد لا يمكن حفظها أو تثبيت أثرها في الشعر دون الفورمالين.

ونصح الدكتور هانى الناظر، من يعانون أي مشكلات تتعلق بالشعر وفروة الرأس، بالتوجه إلى الطبيب المختص، وعدم تناول أي أدوية أو اللجوء إلى أي تركيبات من العطارين لم يُصرح بها طبيًا، مشددًا أن هناك أنواع من تركيبات الزيوت الموجودة لدى العطارين قد تسبب الوفاة .

قد يكون السبب نفسي

ولفت أستاذ الأمراض الجلدية و رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الى أن إصابة فروة الرأس بالأمراض، يعود إلى عدة أسباب، قد يكون السبب نفسي، أو وجود مشكلة ما في الغدة الدركية، ويتم معالجة الأمر عن طريق بعض الفيتامينات وتركيبات طبيعية يصرح بها الطبيب المختص بنفسه وذلك داخل كورسات علاجية معينة.