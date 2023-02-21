بها مواد سامة.. هاني الناظر يحذر من رسومات الحنة والتاتو| تفاصيل

حذر الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، من كثرة رسم الحناء والتاتو وتسببها بالحساسية، مشيرا إلى أن رسومات الحنة والتاتو، كارثة كبيرة للغاية لا ينتبه إليها الكثير، قائلا: «احذر من وضع العطور على الجلد مباشر والخروح بها وتعرضها للشمس».

وأكد هاني الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، أن رسومات الحنة والتاتو بها مواد سامة تؤدي إلي إغلاق العين نهائيًا والإضرار بالجلد، عن طريق إصابته بمواد سامة وأن إزالة "تاتو" الحواجب يكون عن طريق الليزر.



وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الهالات السوداء المتواجدة أسفل العين لها أكثر من سبب، منها ما هو وراثي يتم علاجه، ومنها ما نتج نتيجة الأرق والسهر والتعرض لفترات كبيرة لشاشات التليفزيون والحاسب الآلي.

الفيلر

وأشار الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن الليزر أو حقن "الفيلر" يقضي علي تلك الهالات عن طريق شد الجلد.