عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هانى الناظر : البهاق مرض مناعي وغير معد أو وراثي

البهاق
البهاق

كشف الدكتور هانى الناظر ، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا ، عن تفاصيل العلاج الجديد التى تم التوصل له لعلاج مرضى البهاق، مشيرا الى أن مرض البهاق غير معدٍ نهائيا وعبارة عن خلل جيني، ومرض جلدى مناعى يحارب نفسه منوها ، أن العامل النفسي مهم جدا لمريض البهاق.



وأضاف  الناظر، خلال  لقائة مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الثلاثاء ، أن معدلات الإصابة بالبهاق فى مصر  يصل إلى 1.5 %،  مشيرا الى ، أن العلاج الجديد لمرض البهاق هو علاج موضعى "كريم"، موضحا أن علاج المرض يستلزم علاج الخلل فى الجهاز المناعي خاصة وأنه مرض مناعى.



وتابع :" مرض البهاق غير وراثي، وأن 15% من مرضى البهاق يوجد لهم أقارب مصابين بالمرض"، مشيرا إلى أنَّه لا يوجد سن معين للإصابة بالبهاق وأنه يمكن أن يصيب أي شخص في أي سن موضحا أن هناك طرقا تقليدية لعلاج البهاق، وأن العلماء توصلوا للخلل الموجود في الجهاز المناعي .

 

الأدوية المناعية

 

وأشار الناظر ، إلى أنه يمكن الأن علاج هذا الخلل بالأدوية المناعية لإيقاف النشاط غير الطبيعي في جهاز المناعة لعدم خروج أجسام مضادة تهاجم الخلايا الصبغية، وتتكون الخلايا الصبغية مرة أخرى ويعود اللون لجلده الطبيعي.

الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث علاج مرضى البهاق مرض البهاق مرض جلدى مناعى انجي انور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعوائد أعلى من 25% ..اعرف المفاجأة

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

زلزال جديد يقترب.. عالمان هولندي وتركي يثيران الجدل بكارثة أخرى بهذه المناطق

ترشيحاتنا

على هامش زيارة رئيس أوزبكستان.. النائب أبو العينين يلتقي وزير السياحة الأوزبكي

كامل الوزير: الرئيس السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات

طلبت شراء 100 مقاتلة حديثة.. هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

التموين تتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

بسبب دعم الإرهاب.. إيران تفرض عقوبات على المؤسسات الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قائمة جوائز الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مأساة.. كلبان يقتلان رضيعة أسترالية أثناء نومها بجانب والديها

5 خفوا من الإيدز.. ضجة في العالم بعد هزيمة فيروس نقص المناعة

هاني الناظر يكشف عن عصير سحري لبشرة أكثر صحة وأصغر في العمر

فيديو

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ