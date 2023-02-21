هانى الناظر : البهاق مرض مناعي وغير معد أو وراثي

كشف الدكتور هانى الناظر ، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا ، عن تفاصيل العلاج الجديد التى تم التوصل له لعلاج مرضى البهاق، مشيرا الى أن مرض البهاق غير معدٍ نهائيا وعبارة عن خلل جيني، ومرض جلدى مناعى يحارب نفسه منوها ، أن العامل النفسي مهم جدا لمريض البهاق.





وأضاف الناظر، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن معدلات الإصابة بالبهاق فى مصر يصل إلى 1.5 %، مشيرا الى ، أن العلاج الجديد لمرض البهاق هو علاج موضعى "كريم"، موضحا أن علاج المرض يستلزم علاج الخلل فى الجهاز المناعي خاصة وأنه مرض مناعى.





وتابع :" مرض البهاق غير وراثي، وأن 15% من مرضى البهاق يوجد لهم أقارب مصابين بالمرض"، مشيرا إلى أنَّه لا يوجد سن معين للإصابة بالبهاق وأنه يمكن أن يصيب أي شخص في أي سن موضحا أن هناك طرقا تقليدية لعلاج البهاق، وأن العلماء توصلوا للخلل الموجود في الجهاز المناعي .

الأدوية المناعية

وأشار الناظر ، إلى أنه يمكن الأن علاج هذا الخلل بالأدوية المناعية لإيقاف النشاط غير الطبيعي في جهاز المناعة لعدم خروج أجسام مضادة تهاجم الخلايا الصبغية، وتتكون الخلايا الصبغية مرة أخرى ويعود اللون لجلده الطبيعي.