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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برغم النوم الجيد تشعر بالتعب.. اخضع للفحص فورا واحترس من 5 أمراض

برغم االنوم الجيد
برغم االنوم الجيد مازلت تشعر بالتعب اخضع للفحص فورا وأحترس م

في مثل هذه الحالة ، إذا كنت تشعر بالتعب طوال اليوم على الرغم من اتباع أسلوب حياة متوازن، حتى إذا كنت لا ترغب في القيام بعملك المفضل ، فأنت بحاجة هذه المرة إلى الذهاب إلى الطبيب على الفور بدلاً من تغيير نظامك الغذائي. نحن هنا نخبرك بأسباب بعض التعب الشديد ، والتي يمكن أن تساعدك على فهم حالتك بشكل أفضل.

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احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض


- ارتفاع نسبة السكر في الدم - مرض السكري

وفقًا لـ NCBI ، فإن التعب هو عرض شائع لمرض السكري. في مثل هذه الحالة ، إذا كان هناك إجهاد مستمر في جسمك ، فأنت بحاجة إلى إجراء اختبار السكر على الفور. مرض السكري هو مرض مزمن ينتج عن عادات نمط الحياة السيئة والعوامل الوراثية.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد


وفقًا لموقع Webmd ، فإن الحديد هو نوع من البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم. نقص الحديد هو نوع شائع من فقر الدم. أولئك الذين ليس لديهم ما يكفي من الحديد في أجسامهم ، يشكون من التعب ، والدوخة عند الوقوف ، وضباب الدماغ ، وعدم انتظام ضربات القلب.

مشكلة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في رقبتك. يصنع هرمونًا يساعد في التحكم في كيفية استخدامك للطاقة. في مثل هذه الحالة ، يؤثر تدهور توازنه على جسمك بالكامل. يقول الخبراء أن المريض الذي يعاني من خمول الغدة الدرقية يشعر بالتعب أكثر. لأن خلاياهم لا تعمل بشكل جيد.

كآبة


قد تشعر أيضًا بالتعب بسبب الاكتئاب. هذا يحرم عقلك من المواد الكيميائية التي يحتاجها ليعمل في أفضل حالاته. واحد منهم هو السيروتونين ، الذي يساعد على تنظيم ساعة جسمك الداخلية. يمكن للاكتئاب أن يخفض مستوى طاقتك كما أنه يسبب الأرق.

مرض قلبي

التعب الشديد هو عرض شائع لفشل القلب الاحتقاني ، والذي يحدث عندما لا يضخ قلبك كما ينبغي. يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في هذه الحالة إلى تفاقم التعب. قد يكون هناك أيضًا تورم في الذراعين أو الساقين وضيق في التنفس.

نظامك الغذائي التعب التعب الشديد - ارتفاع نسبة السكر في الدم - مرض السكري فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة الغدة الدرقية كآبة مرض قلبي ​​​​​​​health

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