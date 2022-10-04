احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

يُعتقد أن تناول القهوة باعتدال يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسيطرة على مرض السكري والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل مرض الزهايمر وحتى السرطان، ولكن مثل كل شيء آخر ، من المهم الاهتمام بوقت شرب القهوة.

ما هي أضرار القهوة ؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي غالبًا ما يُلاحظ أنه بمجرد استيقاظ الناس في الصباح ، فإن أول شيء يجب فعله هو تناول فنجان من القهوة، دعنا نخبرك أن شرب القهوة أول شيء في الصباح يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا لصحتك يمكن أن يؤدي استهلاكه على معدة فارغة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة نسبة السكر في الدم وزيادة مستويات التوتر ومشاكل أخرى.

يتفق الخبراء على أن الصباح هو في الواقع الوقت غير المناسب لتناول الشاي أو القهوة لأن مستويات الكورتيزول في الجسم مرتفعة بالفعل وشرب القهوة يمكن أن يزيد من مستوى هرمونات التوتر ، مما قد يؤدي إلى تقلبات المزاج وتقلب المزاج ، وقد يزيد القلق.



أفضل وقت لشرب القهوة

توضح أخصائية التغذية لافنيت باترا أن القهوة بالنسبة للعديد من الأشخاص جزء أساسي من روتينهم الصباحي. في الواقع ، إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة ، فعليك إعادة التفكير في هذه العادة السيئة لأنها يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار لصحتك. لذا يجب أن تتناول القهوة دائمًا بعد وقت قصير من الإفطار.

الالتهابات والغثيان وعسر الهضم

يمكن أن تحفز القهوة إنتاج الحمض في المعدة، ويتسبب زيادة إنتاج حمض المعدة ، يتضرر الجهاز الهضمي بشدة ، مما يؤدي إلى مشاكل مثل عسر الهضم والانتفاخ والغثيان وما إلى ذلك.

قد يزيد من هرمونات التوتر



أولاً ، يزيد الكورتيزول ، مما قد يؤثر على الإباضة والوزن والتوازن الهرموني.

من الواضح أن زيادة هذا الهرمون في الصباح الباكر يمكن أن يخفض مستوى طاقتك ويجعلك تشعر بالانزعاج.

قد يزيد نسبة السكر في الدم

إذا كنت تشرب القهوة أول شيء في الصباح ، يمكن أن تزيد نسبة السكر في الدم.

وإذا كنت مريضاً بالسكري ، فعليك تجنب هذا الخطأ.

تقلبات مزاجية

شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يجعلك متوترة ويرتجف. بصرف النظر عن هذا ، فأنت أيضًا معرض لخطر التقلبات المزاجية. إذا كنت لا تريد أن تفسد الصباح ، فعليك تجنبه.

التغيرات في الهرمونات

يمكن أن يؤثر شرب القهوة على معدة فارغة على امتصاص الليفوثيروكسين (هرمون الغدة الدرقية الاصطناعية) ، مما يؤثر على هرمونات T4 إلى T3.

خطر الإجهاد والالتهابات

يمكن أن تؤدي المعدة الفارغة في الصباح إلى زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. الإرهاق ومشاكل الجلد والسكري وأمراض المناعة الذاتية هي بعض الحالات المرتبطة بالالتهاب.