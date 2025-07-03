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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انتعاش وهمي .. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

الماء المثلج
الماء المثلج
ريهام قدري

شرب المياه المثلجة في الصيف قد يبدو منعشًا، لكن له أضرار محتملة على الجسم، خصوصًا إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو بسرعة، ومن أبرز هذه الأضرار:


 أضرار المياه المثلجة في الصيف:

1. اضطراب الهضم

المياه الباردة قد تؤدي لانقباض الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، ما يبطئ عملية الهضم ويسبب الانتفاخ أو المغص.

2. التهاب الحلق أو اللوز

التناول المفاجئ للماء شديد البرودة يمكن أن يسبب تهيج الحلق أو التهاب اللوزتين، خاصة عند الأطفال.

3. الصداع المفاجئ (تجمّد الدماغ)

عند شرب شيء بارد بسرعة، قد يشعر البعض بألم مفاجئ في الرأس بسبب تحفيز الأعصاب في سقف الفم.

4. ضعف المناعة المؤقت

الماء البارد قد يثبط نشاط خلايا الدم البيضاء مؤقتًا، مما يقلل من مقاومة الجسم للعدوى.

5. تشنجات المعدة

في حالات التعرق الشديد، دخول ماء بارد جدًا قد يسبب تشنج مفاجئ في المعدة.

6. عدم ترطيب الجسم بشكل كافٍ

الجسم قد لا يستفيد من الماء المثلج بنفس كفاءة الماء الفاتر، لأن الجسم يحتاج أولًا إلى رفع درجة حرارته قبل امتصاصه.

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✅ نصائح عند شرب الماء في الصيف:

اشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة أو بارد بشكل معتدل.

تجنّب شرب الماء المثلج مباشرة بعد التعرض للشمس أو ممارسة التمارين.

اشرب الماء على دفعات صغيرة وليس دفعة واحدة.


 

الماء المثلج المياة المثلجة مخاطر الماء المثلج

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