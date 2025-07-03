فحص فيديو دهس سيارة مسرعة لفتاة ثم هروبها بميدان الحصري.. صور

تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لدهس سيارة مرسيدس بيضاء لفتاة اثناء عبورها الطريق بميدان الحصري في مدينة ٦ أكتوبر.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مقطع الفيديو للوقوف على ملابساته وتحديد هوية قائد السيارة.

ووثقت كاميرات المرالم حادث الدهس، وتضمن عبور سيارة ماركة مرسيدس بيضاء اللون بين سيارتين ملاكي بسرعة جنونية، وفوجئ قائد السيارة بعبور الفتاة فقام بدهسها.



وأظهر الفيديو هروب قائد السيارة بسرعة من مسرح الحادث وترك الفتاة غارقة في دمائها، وطلب الأهالي الإسعاف للفتاة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد شهود العيان عبر حسابه على "فيسبوك"، "السلام عليكم بنتي امبارح كانت سايقة في الحصري وعدى من جنبها عربية مرسيدس بيضاء خبطت البنت اللي بتعدي الشارع دي وطيرتها وطلعت جريت".

كما رصد مقطع الفيديو قيام شاب بأخذ متعلقات الفتاة من جوارها بعد سقوطها وتباينت التعليقات حول سرقة الشاب لهاتف الفتاة وحافظتها وبين حفظه لمتعلقاتها لحين تسليمها لذويها.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، فيديو الواقعة للوقوف على ملابساتها وضبط قائد السيارة.