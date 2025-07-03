التعليم تحذر|رسالة نصب بجروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: ادفع وخد الامتحان قبل اللجنة

نشرت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام رسالة تحاول فيها اقناع طلاب الثانوية العامة 2025 الذين يستعدون لآداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، بدفع الأموال المطلوبة مقابل الحصول على الامتحان بإجاباته قبل اللجنة

حيث قالت جروبات الغش عبر تليجرام لطلاب الثانوية العامة 2025 : الامتحان نزل بالحل .. لسة اودامك فرصة تحول الفلوس و تاخد الامتحان بالحل و تحفظ الاجابات تقفلوا في اللجنة

احذروا .. جروبات الغش تنصب على الطلاب

من جانبها ، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أن جروبات الغش بهذه الرسالة تقوم بالنصب على طلاب الثانوية العامة 2025 لجمع الأموال منهم مقابل أكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن جروبات الغش لا تملك نهائيا إمكانية إرسال أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 قبل بدء اللجنة ، مؤكدة عدم وجود وجال لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025 نظرا للإجراءات الأمنية المشددة الخاصة بـ تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع مراحلها

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء ما تكتبه جروبات الغش من رسائل نصب ، مؤكدة أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم يقوم بمراقبة جميع جروبات الغش و ابلاغ الجهات الأمنية المعنية في الدولة بها أولا بأول لإغلاقها و التعامل بالقانون مع مديريها

حبس أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة



وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مقيم محافظة قنا، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى مقيم محافظة قنا، لإدعائه قدرته على تسريب امتحانات شهادة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

اعترف بارتكاب الواقعة

وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.