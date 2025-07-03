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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

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تخفض السكر وتقوى العضلات .. اكتشف فوائد الفاصوليا البيضاء

سيدة أمريكية تصاب بتسمم غذائي بسبب التونة

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كارثة صامتة تهدد ملايين الأمريكيين: مواد سامة في مياه الشرب قد تسبب السرطان والعقم

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

فوائد تناول الطماطم بإنتظام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. فوائد مذهلة

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات صدى البلد الكركم سرطان القولون الفاصوليا البيضاء السكر بكتيريا الأمعاء النافعة السرطان العقم التونة

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نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام

بكتيريا الأمعاء النافعة أمل جديد لعلاج السرطان.. دراسة تثير الجدل

دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان
دور بكتيريا الأمعاء الفعالة في الوقاية من السرطان

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