تخفض السكر وتقوى العضلات .. اكتشف فوائد الفاصوليا البيضاء

تعد الفاصوليا البيضاء من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للصحة والجسم خاصة أنها غنية بالبروتين النباتي وفيتامين ب.

وفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لتتاول الفاصوليا البيضاء.

تخفض نسبة السكر في الدم

الفاصوليا البيضاء خيار غذائي مثالي لمرضى السكري من النوع الثاني ومؤشرها الجلايسيمي منخفض جدًا ، إذ يبلغ 29 فقط، وهي لا تُهضم ببطء فحسب، بل تُوفر أيضًا كميات وفيرة من الألياف، مما يضمن امتصاصًا أبطأ للجلوكوز في الدم.

أضفها إلى نظامك الغذائي المعتاد لتجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، خاصةً بعد تناول الحلويات.

صحة الأمعاء

الفاصوليا البحرية من الأطعمة الخارقة التي تحافظ على صحة أمعائك و وجود النشا المقاوم يدفع بقايا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة، مما يُسبب تخمر الطعام وتحويله إلى بكتيريا نافعة تُغذي بدورها البكتيريا النافعة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي و يُقلل من الانتفاخ والغازات.

إصلاح العضلات

الفاصوليا غنية بالبروتين النباتي والكربوهيدرات المعقدة و يُنصح النباتيون بإضافة هذه الفاصوليا الرائعة إلى نظامهم الغذائي المنتظم لتقوية العضلات وإصلاح خلايا الجسم.

اللايسين، وهو حمض أميني موجود في هذه الفاصوليا، ضروري لتخليق البروتين والحفاظ على صحة أنسجة الجسم، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم فجرب تناول حفنة من هذه الفاصوليا المطبوخة بعد التمرين للتخلص من التعب فورًا.

يعزز صحة القلب

الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي ضرورية لتحسين وظائف القلب ولا تخفض هذه الألياف مستويات الكوليسترول الضار (LDL) فحسب، بل تزيد أيضًا من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.

وبفضل احتوائها على كميات وفيرة من حمض الفوليك والمغنيسيوم، تُقلل الفاصوليا البيضاء من مستوى الهوموسيستين، وهو نوع من الأحماض الأمينية يرتبط غالبًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في حال ارتفاعه، كما تُنظم هذه المعادن معدل ضربات القلب بشكل صحي وتحافظ على ضغط الدم.



تحسين الوظائف الإدراكية

فيتامين ب عنصر أساسي، وهو أساسي لضمان الأداء السليم للدماغ و يوجد بشكل رئيسي في مصادر غذائية غير نباتية، ولكن النباتيين لا يضطرون للتخلي عن فوائده، وذلك بفضل الفاصوليا

كما أنها تحسن الذاكرة والأداء الإدراكي، ويقي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

إنقاص الوزن

الفاصوليا البيضاء غذاء منخفض السعرات الحرارية، إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة السعرات وتناول حفنة من هذه الفاصوليا المطبوخة بعد التمرين مباشرةً للحصول على طاقة فورية.

الفاصوليا البيضاء لا تساعد فقط على إنقاص الوزن، بل تُشعرك بالشبع لساعات أطول، مما يمنع الشعور بالجوع في منتصف النهار.

محفزات التمثيل الغذائي

تُعدّ مصادر الغذاء الطبيعية الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن أساسيةً لتحفيز عملية الأيض، وتندرج الفاصوليا البحرية ضمن فئة الأطعمة الخارقة.

يُحفّز تناول كوبين إلى أربعة أكواب من هذه الفاصوليا البيضاء أسبوعيًا عملية الأيض، مما يُحفّز فقدان الوزن ويشير الباحثون إلى أن تناول هذا النوع من الفاصوليا يُقلّل من المضاعفات المُرتبطة بمتلازمة الأيض، بما في ذلك السمنة ، وارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وارتفاع ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم.

يحفز الدورة الدموية

الفاصوليا البحرية غنية بالحديد والنحاس، وهما عنصران مهمان لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويساعد هذان المعدنان على تكوين الهيموجلوبين ، وعلاج فقر الدم، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

