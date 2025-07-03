قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات نفسية.. أب ينهي حياة أبنائه الثلاثة بإحدى قرى المنيا
كريم الدبيس يقترب من مغادرة الأهلي على سبيل الإعارة
تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية
114 شهيدا في يوم.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة
سيناريو الملاذ الأخير.. هل تضرب إسرائيل إيران مجددًا؟
تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟
وزير الإسكان: نحرص على حلول مستدامة لمنع عودة العشوائيات
الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد خلفًا لأمير توفيق
اليوم ..انطلاق الجلسة التشاورية للأحزاب لتشكيل قائمة انتخابات الشيوخ
نقيب الموسيقيين يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر
طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تخفض السكر وتقوى العضلات .. اكتشف فوائد الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء
اسماء محمد

تعد الفاصوليا البيضاء من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للصحة والجسم خاصة أنها غنية بالبروتين النباتي وفيتامين ب.

وفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لتتاول الفاصوليا البيضاء.

تخفض نسبة السكر في الدم

الفاصوليا البيضاء  خيار غذائي مثالي لمرضى السكري من النوع الثاني ومؤشرها الجلايسيمي  منخفض جدًا ، إذ يبلغ 29 فقط، وهي لا تُهضم ببطء فحسب، بل تُوفر أيضًا كميات وفيرة من الألياف، مما يضمن امتصاصًا أبطأ للجلوكوز في الدم.

أضفها إلى نظامك الغذائي المعتاد لتجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، خاصةً بعد تناول الحلويات.

صحة الأمعاء

الفاصوليا البحرية من الأطعمة الخارقة التي تحافظ على صحة أمعائك و وجود النشا المقاوم يدفع بقايا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الغليظة، مما يُسبب تخمر الطعام وتحويله إلى بكتيريا نافعة تُغذي بدورها البكتيريا النافعة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي و يُقلل من الانتفاخ والغازات.

إصلاح العضلات

الفاصوليا غنية بالبروتين النباتي  والكربوهيدرات المعقدة و يُنصح النباتيون بإضافة هذه الفاصوليا الرائعة إلى نظامهم الغذائي المنتظم لتقوية العضلات وإصلاح خلايا الجسم.

اللايسين، وهو حمض أميني موجود في هذه الفاصوليا، ضروري لتخليق البروتين والحفاظ على صحة أنسجة الجسم، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم فجرب تناول حفنة من هذه الفاصوليا المطبوخة بعد التمرين للتخلص من التعب فورًا.

يعزز صحة القلب

الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي ضرورية لتحسين وظائف القلب ولا تخفض هذه الألياف مستويات الكوليسترول الضار (LDL) فحسب، بل تزيد أيضًا من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم.

وبفضل احتوائها على كميات وفيرة من حمض الفوليك والمغنيسيوم، تُقلل الفاصوليا البيضاء  من مستوى الهوموسيستين، وهو نوع من الأحماض الأمينية يرتبط غالبًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في حال ارتفاعه، كما تُنظم هذه المعادن معدل ضربات القلب بشكل صحي وتحافظ على ضغط الدم.


تحسين الوظائف الإدراكية

فيتامين ب عنصر أساسي، وهو أساسي لضمان الأداء السليم للدماغ و يوجد بشكل رئيسي في مصادر غذائية غير نباتية، ولكن النباتيين لا يضطرون للتخلي عن فوائده، وذلك بفضل الفاصوليا

كما أنها تحسن الذاكرة والأداء الإدراكي، ويقي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

الذاكرة

إنقاص الوزن

الفاصوليا البيضاء غذاء منخفض السعرات الحرارية، إذا كنت تتبع حمية غذائية قليلة السعرات وتناول حفنة من هذه الفاصوليا المطبوخة بعد التمرين مباشرةً للحصول على طاقة فورية.

الفاصوليا البيضاء لا تساعد فقط على إنقاص الوزن، بل تُشعرك بالشبع لساعات أطول، مما يمنع الشعور بالجوع في منتصف النهار.

محفزات التمثيل الغذائي

تُعدّ مصادر الغذاء الطبيعية الغنية بالبروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن أساسيةً لتحفيز عملية الأيض، وتندرج الفاصوليا البحرية ضمن فئة الأطعمة الخارقة.

يُحفّز تناول كوبين إلى أربعة أكواب من هذه الفاصوليا البيضاء أسبوعيًا عملية الأيض، مما يُحفّز فقدان الوزن ويشير الباحثون إلى أن تناول هذا النوع من الفاصوليا يُقلّل من المضاعفات المُرتبطة بمتلازمة الأيض، بما في ذلك السمنة ، وارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وارتفاع ضغط الدم، ونسبة السكر في الدم.  

يحفز الدورة الدموية

الفاصوليا البحرية غنية بالحديد والنحاس، وهما عنصران مهمان لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويساعد هذان المعدنان على تكوين الهيموجلوبين ، وعلاج فقر الدم، وتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.
 

الفاصوليا الفاصوليا البيضاء فوائد الفاصوليا البيضاء فوائد الفاصوليا السكري مرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة الإيجار 10 مرات وتجهيز 238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

تنظيم الأسرة

هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع للتكاثر؟.. أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر

كبار العلماء يحتفون بختم «علل الترمذي».. أحمد معبد عبد الكريم: هذا العلم صفوة الصفوة

احتفالية علمية كبرى بالجامع الأزهر

في احتفالية علمية كبرى بالجامع الأزهر.. كبار العلماء يحتفون بختم "شرح علل الترمذي"

بالصور

الكركم يحارب سرطان القولون.. دراسة تكشف قدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية

ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟
ما الذي اكتشفه العلماء عن دور الكركم في الوقاية من سرطان القولون؟

أسامة نصر يحصد الدكتوراة بامتياز حول دور قوات حفظ السلام في النزاعات الدولية |صور

الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بأمن الشرقية

بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد