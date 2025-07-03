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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيارة برلمانية لجنوب سيناء لدعم المشروعات القومية والتنمية المستدامة |صور

محافظ جنوب سيناء خلال استقبال لجنة الإدارة المحلية
محافظ جنوب سيناء خلال استقبال لجنة الإدارة المحلية

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في مستهل زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام للمحافظة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بجنوب سيناء.

وحضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الاستقبال، اصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، في إطار دعم جهود المحافظة نحو التحول الأخضر واستخدام وسائل النقل المستدام.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة ومجلس النواب بدفع عجلة التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية وجهود التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت المقبل، وتشمل تفقد عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بعدد من مدن المحافظة.

جنوب سيناء شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء لجنة الإدارة المحلية استقبال

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