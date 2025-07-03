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امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 |المعلمون يطمئنون الأهالي: كويس جدا ومن النماذج الاسترشادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 |المعلمون يطمئنون الأهالي: كويس جدا ومن النماذج الاسترشادية

امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

كتب معلمو مادة الكيمياء على صفحاتهم عبر فيس بوك رسائل لطمأنة الأهالي بشأن مستوى امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قال خالد العطار : امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 جيد جداً ومتوسط وإن شاء الله الولاد يطلعوا مبسوطين النهاردة

وقال كيرلس عبد المسيح الشهير بـ بابا الكيمياء : حابين نطمن أولياء الأمور امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 كويس جدا مؤكدا أن الاسئلة من النماذج الاسترشادية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .. وأضاف : ربنا يجبر بخاطر الجميع بإذن الله

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

ويؤدي منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 النظامين الجديد والقديم في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 لطلاب الشعبة العلمية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. التعليم تتتبع الصور المتداولة بتليجرام

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن بتتبع الصور المتداولة لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 و امتحان الجغرافيا المتداولة على جروبات الغش أثناء اداء الطلاب للامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للتحقق من مدى صحتها وتحديد وضبط مصورها وناشرها لتحرير محضر غش وتطبيق القانون عليه

 ويتابع الان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة بكاميرات المراقبة ، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف أنحاء الجمهورية 

حيث يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  في الموعد المحدد

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