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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"مقصوصة من كراسة الاسئلة"|صور امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 بتليجرام تثير الجدل..والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل
الصورة المثيرة للجدل
ياسمين بدوي

أثارت الصور المتداولة بجروبات الغش لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 بعد دقائق من توزيعه في اللجان جدلا واسعا ، حيث ظهرت الصور المتداولة “مقصوصة من كراسة الامتحان” وهو ما جعل الجميع يتساءل عن مدى تسريب الامتحان قبل بدء اللجان

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحقق الآن في الصور المتداولة عبر جروبات الغش بتليجرام لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الكيمياء ، كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الكيمياء

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فيتكون امتحان الكيمياء من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الجغرافيا

  أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فيتكون امتحان الجغرافيا من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الكيمياء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الجغرافيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .

وزير التعليم : أداء مديري المديريات أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أداء مديري المديريات التعليمية أحدث فارقًا كبيرًا في سير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا أن مستوى التنفيذ الميداني يعكس أداءً متقدمًا بصورة متميزة.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن ثقته الكاملة في مديري المديريات التعليمية، مشددا على أن الامتحانات المتبقية تمثل مرحلة بالغة الأهمية، مؤكدا أهمية أن تُستكمل بنفس درجة الانضباط التي سادت منذ البداية.

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