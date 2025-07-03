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الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الكيمياء والجغرافيا المتداولة بجروبات الغش لضبط مصورها
جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
تداول امتحان الجغرافيا بجروبات الغش بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تداول امتحان الجغرافيا بجروبات الغش بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

تشهد الان جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان الجغرافيا        الذي يؤديه طلاب الشعبة الادبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان الجغرافيا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكانت جروبات الغش قد شهدت بث رسائل لتحريض للطلاب الموجودين الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 على تصوير امتحان الكيمياء للشعبة العلمية و امتحان الجغرافيا للشعبة الادبية بمجرد توزيعه في اللجان 

حيث قالت جروبات الغش : صور الامتحان و ابعته والمدرسين جاهزين للحل 

التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة 

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء دعوات شاومينج التحريضية ، مؤكدة أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي طالب يرتكب أي مخالفة داخل أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

لجنة خاصة لكل حالة غش لاستكمال امتحانها:

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

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