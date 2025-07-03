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الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الكيمياء والجغرافيا المتداولة بجروبات الغش لضبط مصورها
جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
تداول امتحان الجغرافيا بجروبات الغش بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة|عمليات التعليم تتتبع صور امتحان الكيمياء والجغرافيا المتداولة بجروبات الغش لضبط مصورها

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن بتتبع الصور المتداولة لـ امتحان الكيمياء و امتحان الجغرافيا المتداولة على جروبات الغش أثناء اداء الطلاب للامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للتحقق من مدى صحتها وتحديد وضبط مصورها وناشرها لتحرير محضر غش وتطبيق القانون عليه

 ويتابع الان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة بكاميرات المراقبة ، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بمختلف أنحاء الجمهورية 

حيث يتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام توزيع أوراق الامتحانات على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025  في الموعد المحدد

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحان الكيمياء ، كما بدأ طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الكيمياء

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان الجغرافيا

  أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الكيمياء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. زمن امتحان الجغرافيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، زمن امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية ، مؤكدة أنه سيستمر لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهراً 

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

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