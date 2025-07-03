تريند التيك توك الجديد.. طريقة عمل سلطة الخيار الكريمي المنعشة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن وصفات خفيفة ومنعشة وسهلة التحضير.

وقد انتشرت مؤخرًا على تطبيق "تيك توك" وصفة سلطة الخيار الكريمي، التي نالت إعجاب الآلاف بسبب طعمها اللذيذ وطريقتها السهلة.

المكونات:

2 خيار مقطع حلقات رفيعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

عصير نصف ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

رشة شبت أو نعناع ناشف (اختياري للتزيين)



الطريقة:

1. في طبق عميق، نخلط الزبادي مع المايونيز، عصير الليمون، الثوم، والملح والفلفل.



2. نضيف شرائح الخيار ونقلبهم بهدوء ليتغلفوا بالصوص الكريمي.



3. نزين برشة شبت أو نعناع ناشف ونقدمها ساقعة!

قدميها مع المشاوي أو بطاطس محمرة