3 وزارات وجهاز «مستقبل مصر» يناقشون تعظيم إنتاجية السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية

في ضوء توجيهات دولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم عقد اجتماع مشترك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث، وذلك بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سُبل تطوير زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر وزيادة إنتاجية السكر في مصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، كما تم مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة القصب، والتي تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.

وتم الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الجمهورية، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه والحفاظ على نوعية المياه، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، وتسوية الأراضي بالليزر، واتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلًا عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلًا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلًا عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول.