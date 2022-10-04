نشرة المرأة: احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض.. ثمرة خارقة ترفع القدرة الذكورية.. طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يُعتقد أن تناول القهوة باعتدال يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسيطرة على مرض السكري والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل مرض الزهايمر وحتى السرطان، ولكن مثل كل شيء آخر ، من المهم الاهتمام بوقت شرب القهوة.



يبحث أغلب الرجال عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع القدرة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول التمر، مغذيات التمر ، فهو مخزن للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الكربوهيدرات والألياف والبروتين وفيتامين ب وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز. كما أن فوائد تناول التمر كثيرة. تحتوي هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة.

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل انشلادا الدجاج الحمراء،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .