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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض.. ثمرة خارقة ترفع القدرة الذكورية.. طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

يُعتقد أن تناول القهوة باعتدال يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسيطرة على مرض السكري والوقاية من الأمراض الخطيرة مثل مرض الزهايمر وحتى السرطان، ولكن مثل كل شيء آخر ، من المهم الاهتمام بوقت شرب القهوة.
 

ثمرة خارقة تحافظ على صحة القلب.. أبرز فوائد التمر
 

يبحث أغلب الرجال عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع القدرة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول التمر، مغذيات التمر ، فهو مخزن للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الكربوهيدرات والألياف والبروتين وفيتامين ب وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز. كما أن فوائد تناول التمر كثيرة. تحتوي هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة.

 

طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء
 

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل انشلادا الدجاج الحمراء،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .

صحة القلب صدى البلد مرض السكر الوقاية من الأمراض القهوة فوائد التمر ​​​​​​​health

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