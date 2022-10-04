طريقة جديدة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل انشلادا الدجاج الحمراء،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .



المكونات لعمل انشلادا الدجاج الحمراء



بصلة كبيرة مقطعة لقطع صغيرة

فصين ثوم مفرومين

نص كيلو دجاج مفروم أو مقطع صغير

توابل ( كمون/ بودرة ثوم/ بودرة بصل/بابريكا/ شطة/سكر/ملح)

معلقة كبيرة معجون طماطم

معجون فلفل حار او فلفل حار مفروم ناعم (اختياري)

فاصوليا حمرا/ ذرة/ أو أي خضار تفضلوه

جبنة موتزريلا مبشورة

خبز التورتيلا

صلصة طماطم

الطريقة لعمل انشلادا الدجاج الحمراء



نشوح البصل المقطع صغير في زيت ، ثم نضيف الثوم ونقلبهم جيدا ثم نضيف الفراخ مقطعه قطع صغيره او مفرومه.

اول ما يتغير اللون نضيف كل التوابل وملعقة سكر صغيرة، ثم معلقه كبيره من معجون الطماطم ونقلب جيدا.

ثم نضيف معجون فلفل احمر ويمكن استبدالة فلفل احمر مقطع صغير او دبس فليفله ( يمكن الاستغناء عن الخطوه دي لو مش حابين الاكله حارة)

ثم نضيف الذرة الصفرا او الفاصوليا الحمراء .

ثم نضع الحشوة داخل خبز التورتيا ثم نضيف الجبن المبشورة ويمكن استبدالها بالجبنه الرومي .

نضع كل اللفائف في صينيه ونضع على الوجه جبنه مبشورة وباقي صوص الطماطم لو توفر . وتدخل الفرن لدقائق حتي يحمر الوجه وتدوب الجبنه..