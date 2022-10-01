قبل المدارس.. طريقة عمل لانشون الدجاج واللحم

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل لانشون الدجاج و اللحمة بشكل يناسب السندوتشات المدرسية.

المقادير لعمل لانشون الدجاج أو اللحمة.



- ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة أو لحمه مفرومه

- 6 قطعة جبنة مثلثات

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف كوب زيت

- 6 بيضات كبيرة

- كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا

- 2 ملعقة كبيرة بصل بودرة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

-1 مكعب مرقة دجاج

- ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون

- معلقة بهارات فراخ او بهارات لحمة

الطريقة لعمل لانشون الدجاج



- نفرم الفراخ او اللحمه ونضعها على جنب.

- نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.

- نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

- نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش، وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

- نحضر إناء عميق به مياه مغلية ونضع فيها اللانشون وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزود المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.

- نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع وبعدها يكون جاهز للتقطيع.