عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل المدارس.. طريقة عمل لانشون الدجاج واللحم

لانشون الدجاج
لانشون الدجاج

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل لانشون الدجاج و اللحمة بشكل يناسب السندوتشات المدرسية.

txt

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

txt

الحاصلة على ذهبية أفريقيا بالشطرنج: حققت 3 بطولات .. وتعلمت اللعبة من والدي|فيديو

المقادير لعمل لانشون الدجاج أو اللحمة. 


- ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة أو لحمه مفرومه  
- 6 قطعة جبنة مثلثات 
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- نصف كوب زيت
- 6 بيضات كبيرة
- كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا
- 2 ملعقة كبيرة بصل بودرة
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة صغيرة بابريكا
-  ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
-1 مكعب مرقة دجاج
- ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون
- معلقة بهارات فراخ او بهارات لحمة

الطريقة لعمل لانشون الدجاج 


- نفرم الفراخ او اللحمه ونضعها على جنب.
- نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.
- نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.
- نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش، وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.
- نحضر إناء عميق به مياه مغلية  ونضع فيها اللانشون وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزود المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.
- نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع وبعدها يكون جاهز للتقطيع. 

الدجاج طريقة تحضير لانشون الدجاج لانشون طريقة تحضير لانشون اللحم health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

طولان: حسام ميدو أفضل فنيا 100 مرة من النجم محمد صلاح

سرقوا شرفها وشقوا بطنها .. ضباع المنصورة التهموا ابنة عمهم بخطة أفعى

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

اليوم العالمي لداء الكلب.. حيوانات أخرى يمكن أن تسبب المرض

اليوم العالمي لداء الكلب..عدم الحصول على اللقاح يؤدي إلى الوفاة

طريقة عمل مناقيش جبنة وزعتر

ترشيحاتنا

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

مامته سابته وراحت للدكتور.. سقوط طفل من البلكونة في الطالبية|القصة الكاملة

أزمة كبرى تعصف ببورصة أمريكا لأول مرة.. أكبر هبوط منذ 2009

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

طائرة هليكوبتر تبحث عن 3 أشخاص ذهبوا للصيد وتاهوا بصحراء مطروح|القصة كاملة

بها أكبر مفاعل نووي في أوروبا.. أهمية المناطق المنضمة لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

650 أمنية للأطفال.. جون سينا يحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيري ضخم بالأردن

أطباء يحذرون من استخدام المكياج للرجال: يقضى على الخصوبة

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو

سيد عبد الحفيظ ضيف اسما إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة القادمين

فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ