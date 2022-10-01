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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

خطوات تحضير البسيمة
خطوات تحضير البسيمة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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المقادير  عمل البسيمة


3 كوب ونصف جوز هند .أو كوب واحد فقط والباقي يزيد من كمية الدقيق
3/4 كوب سمنة بلدي .
3/4 كوب سميد .
كوب سكر .
كوب دقيق .
كوب لبن .
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر .
يمكن اضافه ٣ بيضات حسب الرغبه 
م ص  فانيليا

لعمل الشربات
2 كوب سكر .
كوب ماء .

طريقة عمل البسيمة 


قومي بوضع السكر مع كمية بسيطة من الماء واتركيهم على نار هادئة حتى يصبح مثل الكراميل .
قومي بعمل الشربات في حلة صغيرة عن طريق وضع كمية الماء والسكر المذكورة في مكونات الشربات إلى أن يصبح متماسك .
في بوله كبيرة قومي بإضافة جوز الهند مع الدقيق والسميد واخلطي كل المكونات .
قومي بوضع اللبن على خليط السكر بالماء بعد الغليان وقلبي كل المكونات حتى تمتزج مع بعضها .
بعد ذلك أضيفي السمنة البلدي داخل الحلة وقلبي لعدة ثواني .
قومي بوضع الخليط السابق بالتدريج على كل المكونات الجافة وقلبي جيداً .
احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها جيداً بالزبدة وقومي بوضع الخليط الذي قمنا بتحضيره في الصينية وأفرديها جيداً .
ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 170 على الرف المتوسط واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي .
يمكنك إضافة اللوز أو أي نوع من أنواع المكسرات قبل دخول الصينية الفرن .
بعد خروج الصينية قومي بوضع الشربات البارد بعد خروجها فوراً .

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