تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البسيمة بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المقادير عمل البسيمة



3 كوب ونصف جوز هند .أو كوب واحد فقط والباقي يزيد من كمية الدقيق

3/4 كوب سمنة بلدي .

3/4 كوب سميد .

كوب سكر .

كوب دقيق .

كوب لبن .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

يمكن اضافه ٣ بيضات حسب الرغبه

م ص فانيليا

لعمل الشربات

2 كوب سكر .

كوب ماء .

طريقة عمل البسيمة



قومي بوضع السكر مع كمية بسيطة من الماء واتركيهم على نار هادئة حتى يصبح مثل الكراميل .

قومي بعمل الشربات في حلة صغيرة عن طريق وضع كمية الماء والسكر المذكورة في مكونات الشربات إلى أن يصبح متماسك .

في بوله كبيرة قومي بإضافة جوز الهند مع الدقيق والسميد واخلطي كل المكونات .

قومي بوضع اللبن على خليط السكر بالماء بعد الغليان وقلبي كل المكونات حتى تمتزج مع بعضها .

بعد ذلك أضيفي السمنة البلدي داخل الحلة وقلبي لعدة ثواني .

قومي بوضع الخليط السابق بالتدريج على كل المكونات الجافة وقلبي جيداً .

احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها جيداً بالزبدة وقومي بوضع الخليط الذي قمنا بتحضيره في الصينية وأفرديها جيداً .

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 170 على الرف المتوسط واتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي .

يمكنك إضافة اللوز أو أي نوع من أنواع المكسرات قبل دخول الصينية الفرن .

بعد خروج الصينية قومي بوضع الشربات البارد بعد خروجها فوراً .