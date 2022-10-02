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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع بداية المدارس.. طريقة عمل ناجتس الدجاج للسندوتشات

صدور
صدور

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل ناجتس الدجاج بأسرع الوصفات، بشكل يناسب السندوتشات المدرسية مع أول يوم مدارس. 

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موفرة ولذيذة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج

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خلطة دجاج كنتاكي .. 11 بهارات في مكوناته السحرية

مقادير ناجتس الدجاج 

 

3 حبة صدر دجاج منزوع العظم والجلد
1 كوب بقسماط مطحون
½ كوب جبنة بارميزان مبشورة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف
زيت 

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طريقة ناجتس الدجاج بالفرن


افرمي الدجاج في المفرمة الكهربائية، ثم ضعيها في وعاء اعجنيها وشكلي العجينة على هيئة ناجتس.
في وعاء، امزجي البقسماط مع الجبنة، الملح، الزعتر، الريحان. واتركيها جانبا.
يرش الدجاج بالزيت، ثم اغمسيها في وعاء البقسماط. وضعيها في الفريزر لمدة 15 دقيقة.
في صينية مدهونة بالزيت، رصي الناجتس وادخليها في فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

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