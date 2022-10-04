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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ثمرة خارقة تحافظ على صحة القلب.. أبرز فوائد التمر

ثمرة خارقة عليك تناولها
ثمرة خارقة عليك تناولها تساعد فى رفع القدرة الجنسية

يبحث أغلب الرجال عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع القدرة الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول التمر، مغذيات التمر ، فهو مخزن للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الكربوهيدرات والألياف والبروتين وفيتامين ب وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز. كما أن فوائد تناول التمر كثيرة. تحتوي هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة.

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يزيد الرغبة الجنسية للرجال .. فوائد التمر مع حب الرشاد |تعرف عليها

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طالع النخل .. ثمار التمر تنتشر بشوارع طور سيناء| صور

فوائد تناول التمر

 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن فاكهة التمر تحسن صحة الجهاز الهضمي ، وتحافظ على صحة القلب ، وتتحكم في نسبة السكر في الدم ، وتعزز عمل الدماغ. تم سرد العديد من فوائد التمر في الأيورفيدا يعتقد طبيب الأيورفيدا Diksha Bhavsar أن نخيل التمر ليس حارًا بطبيعته ، لكن طبيعته رائعة جدًا ومهدئة.


فوائد تناول التمر في الأيورفيدا

يمنع الإمساك
يحسن صحة القلب
يساعد في السيطرة على الكوليسترول
يحسن صحة العظام
يتحكم في ضغط الدم
يزيد من القوة الجنسية لكل من الرجال والنساء
يعزز صحة الدماغ
يخفف التعب (الضعف)
أفضل لعلاج فقر الدم
يعزز زيادة الوزن الصحي
مفيد في منع البواسير
يمنع الالتهاب
يساعد في الحمل الصحي
الأفضل لبشرتك وشعرك
يساعد في زيادة القوة والقدرة على التحمل

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