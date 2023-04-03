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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات سحرية لخسارة الوزن والكوليسترول في رمضان

الكوليسترول
الكوليسترول

قد يساعد اتباع  النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة النباتية والدهون غير المشبعة والقليل من الدهون المشبعة والمتحولة  خلال شهر رمضان في خفض الكوليسترول.

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يمكن أن يلعب النظام الغذائي  خلال رمضان دورًا مهمًا في إدارة الكوليسترول وقد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

قد تساعد بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال شهر رمضان في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، يطلق الأشخاص أحيانًا على الكوليسترول الضار LDL  ، حيث يمكن أن تتراكم المستويات الأعلى منه في جدران الشرايين.

من ناحية أخرى ، قد يشير الأشخاص إلى كولسترول HDL على أنه كولسترول "جيد" ، حيث يمكن أن يقلل من كمية الكوليسترول الضار في الجسم.

تبحث هذه المقالة في خطط النظام الغذائي التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول خلال شهر رمضان وتساعد الشخص على إنقاص الوزن.

ما هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول خلال رمضان:
الشوفان
شعير
الخضار ، خاصة مع جلودها
فاكهة كاملة
افوكادو
الأسماك الزيتية
المكسرات والبذور
زيتون وزيت زيتون
الزيوت النباتية
البقوليات والفاصوليا
منتجات الصويا ، مثل التوفو وحليب الصويا غير المحلى
الأطعمة التي تحتوي على الستيرولات النباتية ، مثل الفواكه والخضروات والسمن النباتي مع إضافة الستيرولات النباتية

ما هي الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول خلال رمضان:
قد تساعد الحميات التالية في خفض نسبة الكوليسترول ، فضلاً عن دعم صحة القلب.

حمية البحر الأبيض المتوسط
حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها العديد من الفوائد الصحية وقد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، تركز حمية البحر الأبيض المتوسط ​​على الأطعمة التالية:

خضروات
الفاكهة
المكسرات
البقوليات
سمكة
كل الحبوب
زيت الزيتون البكر الممتاز
يحد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي من منتجات الألبان واللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

يشتمل النظام الغذائي على مستوى عالٍ من الستيرولات النباتية من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور ، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

قد يساعد تناول كميات أكبر من المكسرات في تحسين مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ومستويات الدهون الثلاثية.

تحتوي البقوليات والحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، على ألياف قابلة للذوبان ويبدو أن لها تأثيرات مفيدة على مستويات الكوليسترول الضار.

قد يؤدي تناول كميات أكبر من الأسماك إلى زيادة مستويات الكوليسترول الحميد وتقليل الدهون الثلاثية.

المصدر: medicalnewstoday

الكوليسترول الأطعمة النباتية إدارة الكوليسترول شهر رمضان خفض كوليسترول

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