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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

5 أخطاء شائعة يرتكبها
5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب | تصيبك بالأمراض

إذا كانت لديك وظيفة مكتبية؛ فقد لا يكون مفاجئًا أن تسمع أنك تشكو من آلام الظهر، ووجدت الأبحاث أن معظم العاملين في المكاتب، يعانون من بعض أشكال الألم الجسدي في العمل، مثل آلام الظهر أو الرقبة أو المفاصل.

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ويمكن أن تجعل آلام الظهر الرهيبة، من الصعب عليك التركيز في العمل، وتمنعك من الاستمتاع بالأنشطة خارجه، وهذا يؤدي في النهاية، إلى ظهور مسكنات الألم، ويتساءل الكثير من الأشخاص عما إذا كان تغيير وظائفهم يمكن أن يكون حلاً، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها، ويمكن أن تساعدك في إصلاح ظهرك في أثناء الالتزام بالوظيفة.

وفيما يلي، بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص في أثناء ساعات العمل، وقد تؤدي إلى مشاكل في الظهر، كالتالي:

- عدم شرب كمية كافية من الماء
يعتبر الترطيب ضروريًا للحفاظ على تليين مفاصلك، فهو يساعد على تقليل الآلام في الظهر، لذا احتفظ بزجاجة ماء كبيرة على مكتبك، واستمر في شرب الماء طوال اليوم.

- نقص البروتين
عند اتباع نظامك الغذائي ، فإن عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم آلام الظهر، البروتين ضروري لتحفيز النمو والإصلاح داخل الجسم.

- الكثير من السكر
إذا كنت معتادًا على تناول الوجبات الخفيفة من الحلويات أو شرب المشروبات السكرية خلال ساعات عملك ، فقد يكون نظامك الغذائي مسؤولاً مرة أخرى عن آلام ظهرك، يمكن أن يسبب السكر المفرط، الالتهاب، ويترك العناصر الغذائية اللازمة لبناء القوة في ظهرك.

- الجلوس لساعات طويلة

يعد الجلوس لساعات طويلة بامتداد أحد الأسباب الأكثر وضوحًا وراء آلام الظهر، تأكد من أنك تتحرك لمدة 10 دقائق على الأقل بعد كل 45 دقيقة، قم بتعيين تذكيرات على هاتفك في حالة انغماسك في العمل وينتهي بك الأمر بالجلوس لساعات طويلة، والمشي هو وسيلة بسيطة لتشغيل تلك العضلات التي لم تستخدم منذ فترة بسبب الجلوس المستمر.


- الإجهاد
عقلك وجسمك مرتبطان ببعضهما البعض، ولهذا السبب يمكن أن يتحول التوتر العقلي إلى ألم جسدي، وعندما تكون تحت الضغط ، يقوم جسمك بإغلاق العضلات القصيرة حول الفقرات؛ مما يجعلها عرضة للخروج عن المحاذاة، ويمكن أن يؤدي إلى ألم العمود الفقري، ومن الضروري إيجاد حلول لإدارة الإجهاد والتخلص منه حتى لا يضر بصحتك العقلية أو الجسدية.

 

المصدر: timesofindia 

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