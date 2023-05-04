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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

التوتر فى العمل
التوتر فى العمل

يعد التوتر فى العمل من أكثر الأمور المدمرة للصحة ويعرض الجسم لأخطر الأمراض المزمنة بل ويمكن أن يتسبب فى فقد الحياة.

وللأسف يعد التوتر فى العمل من أكثر المخاطر التى لا يمكن تجنبها لأن الإنسان لا يستطيع التحكم فيها فهى مبنية على أشخاص آخرين وعوامل خارجية.
 

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وذكر موقع “ كليفند كلينك” أن هناك استراتيجيات بسيطة يمكنك استخدامها لتقليل الضغط على العقل وجسم الناتج عن التوتر فى العمل.

  • تنفس بعمق أو مارس التأمل أو جرب اليوجا لتزويد الدماغ بالأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه ولتعزيز قدراتك البدنية.
  • استخدم تطبيقات أو موسيقى مهدئة لتحسين مزاجك.
  • قم وتحرك عدة مرات خلال يوم العمل أو قم بإنشاء برنامج تمارين يمكن تحقيقه يمكنك القيام به قبل يوم عملك أو بعده.
  • قلل من تناول السجائر وابتعد عن الكحول.

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين
  • خصص وقت للطهي أو إحضار وجبة غداء صحية أو عشاء بعد العمل.
  • إضفاء الحيوية على مساحتك بالنباتات والألوان الناعمة للمساعدة في إنشاء مساحة ممتعة للتفاعل مع عملك.
  • ركز على مهمة واحدة في كل مرة وتعرف على وقت الانتهاء من المهام لأن تعدد المهام يمكن أن يؤدي غالبًا إلى زيادة مستوى التوتر ومن ثم لن تنجز شيئا.
  • تخفيف الأعباء ومحاولة تصغير الأمور حتى تتجنب التوتر.
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