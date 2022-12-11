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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

اضرار تناول الأطعمة
اضرار تناول الأطعمة المجمدة

ذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن حوالي 70 بالمائة من الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة والمعبأة مثل الوجبات المجمدة، ويمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى رفع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

سيكون ضغط الدم مرتفعًا

 

التهاب الأعصاب

يمكن أن يحتوي برجر البيتزا المجمد على زيت مهدرج، والذي يمكن أن يتلف كل عصب، ويستخدم هذا الزيت في جعل الأطعمة المجمدة صلبة وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، ويحتوي هذا الزيت على دهون متحولة والتي يمكن أن تسبب انسدادًا في الأوردة.

صداع متكرر

 

تحتوي الأطعمة المجمدة على الجلوتامات أحادية الصوديوم، والمعروفة أيضًا باسم MSG ويوجد هذا العنصر أيضًا في الطعام الصيني وفقًا لدراسة NCBI ، تحدث مشاكل مثل الصداع والتعرق وآلام البطن بشكل متكرر بسبب استهلاك MSG.

ستبدأ العضلات بالتلف

معظم الأطعمة المجمدة تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن، بسببه تبدأ العضلات  بالتلف عندما لا يحصل الجسم على التغذية من الطعام، فإنه يبدأ في انتزاع العناصر الغذائية من العضلات.

الحزن

وفقًا لدراسة سريرية فإن الأشخاص الذين يطبخون طعامهم هم أكثر سعادة، لأن الطبخ هو وسيلة طبيعية للتخلص من التوتر، لكن الأطعمة المجمدة لا تمنحك الراحة في الطهي وتزيل هذه الميزة.

ضغط الدم الفيتامينات والمعادن الفيتامينات أضرار كارثية بالسكتة الدماغية مراض القلب سكتة الدماغية آثار الجانبية لتناول الأطعمة المجمدة اضرار الأطعمة المجمدة ​​​​​​​health

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