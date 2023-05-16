عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

أثار خبر وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني حالة حزن شديدة بين كل من شاهد صورته وتذكر أعماله الفنية فالبعض لايعرف الاسم ولكن الجميع يتذكره ويعرف شخصية عم عثمان وعم إدريس التى اشتهر بها

وقد توفى الفنان النوبي محمد الأدنداني بسبب حزنه على فقدان زوجته التى رحلت عن عالمنا فى شهر أبريل الماضي وهذا الأمر له عدة تفسيرات علمية أشهرها متلازمة القلب المكسور

ووفقا لما جاء فى موقع “ TIME” فإن ما تسبب فى وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني هو ظاهرة معروفة جيدًا في الأدبيات العلمية تعرف باسم " تأثير الترمل " ويرجع ذلك إلى التغييرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على القلب أثناء الحداد

والقلب ليس العضو الوحيد المتضرر من وفاة الزوجة فى ظاهرة تأثير الترمل بل الجهاز العصبي ، حيث يحفز استجابة "الهروب أو القتال" من الجسم والتي عندما يتم تحفيزها بشكل مفرط ، يتم ربطها بفشل القلب والموت.

دراسة عن الحزن والموت

نشرت دراسة في 6 يوليو في JACC: فشل القلب تضيف إلى الدليل على أن فقدان أحد الأحباء ليس مؤلمًا فحسب ، بل يمكن أن يهدد الحياة وهو ماحدث بالفعل مع الفنان محمد الأدنداني.

راجع الباحثون بيانات الصحة والأسرة من قواعد البيانات الوطنية لنحو 491 ألف مريض سويدي يعانون من قصور في القلب بين عامي 1987 و 2018 ، والذين تمت متابعتهم لنحو أربع سنوات في المتوسط. كان الأشخاص الذين فقدوا أحد أفراد أسرتهم أكثر عرضة بشكل ملحوظ للوفاة خلال تلك الفترة الزمنية مقارنة بالأشخاص الذين لم يفقدوا أحد أفراد أسرتهم ، وكان أكثر الأوقات خطورة حتى الآن هو الأسبوع الذي يلي الخسارة.

كانت معظم هذه الوفيات أثناء الفجيعة ناجمة عن قصور في القلب على الرغم من أن الفجيعة كانت أكثر ارتباطًا بزيادة ما يسمى بالوفيات "غير الطبيعية" مثل قتل النفس.

يقول الدكتور جريج فونارو ، مدير مركز عضلة القلب Ahmanson-UCLA (الذي لم يكن مرتبطًا بالدراسة) ،إن خطر الموت بعد فقدان أحد الأحباء يكون أعلى في الأسابيع القليلة الأولى وعلى مدار العام الأول".

محمد الأدندانى

متلازمة القلب المكسور

لطالما عرف الباحثون أن الحزن يمكن أن يسبب تغيرات جسدية في القلب و الأشخاص الذين يعيشون في حدث مرهق للغاية - مثل فقدان الزوج أو الشريك - يصابون أحيانًا باعتلال عضلة القلب الإجهاد ، المعروف أيضًا باسم متلازمة القلب المكسور ، أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو ( هي الكلمة اليابانية لمصيدة الأخطبوط ، وهو الشكل الذي يتخذه القلب تحت ضغوط عاطفية شديدة) عادة ما تستمر متلازمة القلب المكسور لفترة قصيرة ، ولكنها قد تسبب أعراضًا تشبه النوبة القلبية ، بما في ذلك ألم الصدر و ضيق في التنفس؛ يتضخم جزء من القلب ويضخ القلب الدم بشكل غير طبيعي.

أضرار الحزن على الجهاز العصبي



بالإضافة إلى تغييرات أخرى مثل كيفية تأثير الحزن على الجهاز العصبي والغدد الصم العصبية قد تساهم في ارتفاع معدل الوفيات فور حدوث الخسارة التي تم تحديدها في دراستها. وتضيف أنه بعد وفاة أحد أفراد أسرته ، يقوم الناس أحيانًا بإجراء تغييرات سلوكية ، مثل شرب المزيد من الكحول وممارسة الرياضة بشكل أقل ، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من الحزن.

محمد الأدندانى

علاقة أخرى بين الحزن والموت

و على الرغم من أن العلماء حاولوا التحكم في المتغيرات المربكة ، لم يستطع الباحثون استبعاد وجود شيء ما إلى جانب الحزن و تميل عوامل الخطر مثل سوء التغذية إلى التجمع في العائلات ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، يشير لازلو إلى عدة علامات في البيانات تشير إلى الدور الكبير للحزن ، بما في ذلك حقيقة أن فقدان شخص أقرب كان مرتبطًا بزيادة خطر الموت ووجد الباحثون أن هناك علاقة بين الحزن والموت حتى لو توفي أفراد الأسرة لأسباب غير طبيعية.

أعمال الفنان محمد الأدندانى



وإليكم أشهر أعمال الفنان النوبي محمد الأدندانى وهى : فيلم البيه البواب و حنفى الأبهة ومسلسل الراية البيضة وأنا وانت وبابا في المشمش وفوازير المناسبات وغيرها العديد من الأعمال الفنية.