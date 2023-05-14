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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. علامات تكشف الفرق بين الكبدة الفاسدة والجيدة

صدى البلد

تعد الكبدة من أشهى الأكلات الشعبية فى مصر ومختلف دول العالم وتحتوى على قدر كبير من الحديد والعناصر المغذية 

ولكن مع الأسف تتعرض الكبدة لأنواع عديدة من الغش بل وفى بعض الأحيان تكن الكبدة الطازجة التى يشتريها الأشخاص للطهى فى المنزل تكن فاسدة ومغشوشة دون أن يدروا

ووفقا لما جاء فى موقع “happymuncher” نعرض لكم كيفية التعرف على الكبدة الفاسدة قبل تناولها 

كبدة فاسدة بها كتل
كبدة فاسدة بها كتل


كيف تتحقق مما إذا كان الكبدة فاسدة
يجب أن تكون الكبدة النيئة صلبة ورطبة ولونها أحمر فاتح شبه أرجواني، أما التي تحولت إلى اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي لم تعد آمنة للأكل والرائحة النتنة هي علامة تحذيرية على أن الكبد قد تلف.

إذا رأيت أي نوع من تغير اللون على الكبدة فهذا مؤشر على أنها أصبحت سيئة ستلاحظ أن اللون سيكون بني أو أصفر كما ستشتم رائحة غير تقليدية.

إذا رأيت أي عفن ينمو على الكبدة فهذا مؤشر جيد على أن الكبد قد تعرض للتلف و ستبدأ رائحته مثل البيض الفاسد أيضًا.

سميكة أو دهنية عندما تنظر إلى الكبدة سترى أنه يجب أن يكون لها ملمس ناعم و إذا كانت سميكة أو دهنية فهي ليست طازجة.

حامض أو سيء الطعم وعندما تفتحه ولا يحتوي الكبد على ملمس ناعم ، فهذا يعني أنه أصبح سيئًا و ستلاحظه على الفور لأنه سيكون له مذاق سيء أو لاذع.

سميكة ومتكتلة يجب أن تكون ناعمة وليست سميكة أو متكتلة وإذا كان بإمكانك رؤية كتل الدهون فيها ، فقد حان الوقت لرميها.

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