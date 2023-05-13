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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبدة بالبصل بمذاق شهي

كبدة
كبدة

تعد الكبدة من اشهى الاكلات التي يحبها الأطفال والكبار وفي نفس الوقت لا تستغرق جهد كبير في تحضيرها لذا ترغب النساء في تعلم طريقة طهيها بمذاق شهي.


نعرض لكم طريقة عمل الكبدة بمذاق شهي ومميز خطوات الشيف شربيني.

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مقادير الكبدة
كبدة 
زيت 
فلفل أسود 
بصل ثوم 
خل ماء 
فلفل حار 
كرات 
ملح شطة  حسب الرغبة
كزبرة 
كمون 
زعتر 
بقدونس  للتقديم

طريقة عمل الكبدة:
* يوضع الزيت ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار.


* يوضع بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي وتسكب فيه الكبدة حتى يتم تنقيتها.


* تترك لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت.


* يوضع الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل.


* يضاف الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة
* يزين الطبق ببعض البقدونس المقطع وتفرغ محتويات الطاسة ويقدم

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