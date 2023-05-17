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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تظهر عليك عند تناول الفاكهة المحقونة .. احترس منها

الفاكهة المحقونة
الفاكهة المحقونة

يعد تناول الفاكهة المحقونة من أخطر الكوارث الصحية التى تهدد الإنسان بالإصابة بمشكلات صحية خطيرة تظهر بشكل تراكمى ولكن فى بعض الأحيان تظهر أعراض سريعة بعد تناولها. 

ويلجأ بعض التجار والمزارعين إلى حقن الفاكهة والخضروات بمواد كيميائية تعجل نضجها أو تحسن شكلها.

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ومن المهم معرفة العلامات الأولية التى تظهر عند تناول الفاكهة المحقونة للتوقف عن تناولها والذهاب للطبيب وبدء العلاج فورا.

نعرض لكم أهم العلامات الأولية التى تظهر عند تناول الفاكهة المحقونة وذلك وفقا لموقع “ thehindubusinessline"

تشمل أعراض التسمم بالزرنيخ والفوسفور القيء والإسهال مع أو بدون الدم والضعف والإحساس بالحرقان في الصدر والبطن والعطش ومشكلة البلع وحرق العين وتلف العين الدائم وتقرحات في الجلد والفم والأنف والحلقوم.

تشمل الأعراض الأخرى تقرحات الحلق والسعال والصفير وضيق التنفس ويمكن أن يؤدي استهلاك المانجو الناضج صناعياً إلى اضطراب المعدة.

 يتلف النسيج المخاطي في المعدة ويعطل وظيفة الأمعاء و إذا تعرض الشخص للمواد الكيميائية لفترة طويلة ، يمكن أن يسبب القرحة الهضمية.

وفقًا للدراسات ، يمكن أن يؤثر كربيد الكالسيوم أيضًا على الجهاز العصبي عن طريق التسبب في نقص الأكسجة لفترات طويلة.

 يسبب تناول الفاكهة المحقونة أعراضًا مثل الصداع ، والدوخة ، والنعاس الشديد ، وفقدان الذاكرة ، والوذمة الدماغية ، وخدر في الساقين واليدين ، والضعف العام ، والبشرة الباردة والرطبة ، وانخفاض ضغط الدم ، والتشنجات.

تنميل اليدين
تنميل اليدين

 تحتاج النساء الحوامل بشكل خاص إلى توخي الحذر الشديد وعدم تناول مثل هذه الفاكهة والخضروات.

حظرت هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند (FSSAI) كربيد الكالسيوم بموجب قانون منع غش الطعام (PFA) لعام 1954 ويمكن أن يُسجن أي شخص يستخدمه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب غرامة مالية، ومع ذلك  لم يتم وضع خطة عمل فعالة لتنفيذها في كل الدول.

الفاكهة المحقونة اعراض التسمم اضطراب المعدة الجهاز العصبي التسمم بالزرنيخ التشنجات الفاكهة والخضروات الكوارث الصحية القرحة الهضمية انخفاض ضغط الدم ضيق التنفس فقدان الذاكرة

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