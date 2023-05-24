محمد ممدوح يكشف طريقة حل مشكلة مخارج الحروف

كشف الفنان محمد ممدوح، طريقة تغلبه على مشكلة “مخارج الحروف” وسبب فقدانه الوزن خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد ممدوح، أثناء لقائه مع برنامج et بالعربي: بدأت أعالج مخارج حروفي لما حسيت إن فيه مشكلة حقيقية، واللي ساعدتني في الموضوع ده الدكتورة الخاصة بيا".

أما عن سبب خسارته الوزن قال،:" أحاول خسارة الوزن، للحفاظ على صحتي بشكل عام ، وأنا بروح للمخرج أقوله أنت شايف الشخصية أقدمها كده يقول لي تمام أو لا".

يذكر أن حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، وتحدث عن دورة في مسلسل رشيد وعن أصعب المشاهد في المسلسل، وتأثير السوشيال ميديا عليه.



‏قال الفنان محمد ممدوح، إنه لا يقيم أي مسلسل وقت عرضه ويفضل التقييم بعد انتهاء عرض المسلسل بالكامل وهذا ما قام به مع مسلسل رشيد الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.

وتابع محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يتجنب تماما متابعة أي ردود فعل او تعليقات على المسلسل أثناء عرضه سواء إيجابية أو سلبية ويبدا في المتابعة بعدما ينتهي المسلسل وبعد انتهائه من تصوير كل شيء ويفضل تقييم المسلسل بالكامل وليس بالقطعة والنجاح المبكر شيء لا يقتنع به.

وأضاف ممدوح قائلا: "مش عشان حلقة أو حلقتين سمعوا مع الناس يبقى كده المسلسل ناجح وكويس ولازم أن تنتهي القصة بالكامل"، وعن مسلسل رشيد هو راضي عن النتيجة بشكل كامل وعن ردود الأفعال، مضيفا أن وجود الأستاذ أشرف عبد الغفور في المسلسل شيء كان له فارق معه ومع طاقم العمل بشكل كبير ومع المسلسل بشكل عام.