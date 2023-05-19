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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد ممدوح غير قادر على رؤية أكثر مشهد مؤثر له في مسلسل رشيد.. ونجاح حلقة أو اثنتين من المسلسل مش معيار للنجاح عنده

الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح

حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، وتحدث عن دورة في مسلسل رشيد وعن أصعب المشاهد في المسلسل، وتأثير السوشيال ميديا عليه.

 

نجاح حلقة أو اثنين مش معيار للنجاح


‏قال الفنان محمد ممدوح، إنه لا يقيم أي مسلسل وقت عرضه ويفضل التقييم بعد انتهاء عرض المسلسل بالكامل وهذا ما قام به مع مسلسل رشيد الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.

وتابع محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يتجنب تماما متابعة أي ردود فعل او تعليقات على المسلسل أثناء عرضه سواء إيجابية أو سلبية ويبدا في المتابعة بعدما ينتهي المسلسل وبعد انتهائه من تصوير كل شيء ويفضل تقييم المسلسل بالكامل وليس بالقطعة والنجاح المبكر شيء لا يقتنع به.

وأضاف ممدوح قائلا: "مش عشان حلقة أو حلقتين سمعوا مع الناس يبقى كده المسلسل ناجح وكويس ولازم أن تنتهي القصة بالكامل"، وعن مسلسل رشيد هو راضي عن النتيجة بشكل كامل وعن ردود الأفعال، مضيفا أن وجود الأستاذ أشرف عبد الغفور في المسلسل شيء كان له فارق معه ومع طاقم العمل بشكل كبير ومع المسلسل بشكل عام.

ماليش دعوة بالتريندات وراض جدا عن رشيد
 

‏أكد الفنان محمد ممدوح، تعليقا على نجاح مسلسل رشيد الذي تم عرضه في رمضان 2023، أنه لا يهتم بالتريتد ولا يصدقه وهو ليس بمقياس بالنسبة له وأنه راض عن المسلسل، والمقياس الحقيقي له هو أن يحدث أي ملاحظة  لتفصيلة كان يقصد إيصالها للمشاهد من خلال المسلسل فذلك بالنسبة له نجاح كبير قائلا: "لو حد شاف حاجة أو حس شيء في المسلسل بشكل عام قصدنا توصيله للمشاهد ده أكبر نجاح".

وبدوره قال الأستاذ أشرف عبد الغفور خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، انه لا يحب الظهور كثيرا ولكن بعد اتصال شريف عامر به قرر الرد والظهور في البرنامج وانه سعيد للغاية بهذه المكالمة قائلا "يمكن لو حد من الأعداد تواصل معي مكنتش أجي"

غير قادر على رؤية أكثر مشهد مؤثر له
 

أكد الفنان محمد ممدوح أنه غير قادر على مشاهدة نفسه في اكثر المشاهد المؤثرة له في مسلسل رشيد الذي تم عرض في رمضان 2023.

وقال محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنا شوفت المشهد مرة خلاص مش لازم اشوفه تاني، وانه كان مشهد صعب على الشخصية بعدما شعر بفقدان ابنه وهو لا حول له ولا قوة ولا يوجد شيء يستطيع فعله وهو داخل السجن ولم يستوعب الفكرة وهناك بعض الجمل في المشهد ارتجلها في وقتها ولم تكن مكتوبة.

وأضاف أن وجود ابنه في حياته هو الذي كان يجعله يتحمل فكرة السجن حتى يخرج ليراه مرة أخرى وأن هناك أمور لا تكون مرتبة وتكون ارتجالية قائلا: "في المشهد ده لقيت حاجة حديد خبطت نفسي بيها بس الحمدلله معملتش كده تاني عشان وجعتني جدا".

محمد ممدوح شريف عامر مسلسل رشيد أشرف عبد الغفور السوشيال ميديا

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